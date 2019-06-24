溜之大吉、為什麼愛說謊　女主播：學生間出現比創意的嗆韓潮流





▲學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜前陣子和學生合影時，先是被模範國中生當面批評「選總統太可笑」，再碰上一名穿著「溜之大吉」衣服的領市長獎學生，引發網友熱烈討論；24日又有雄中學生拿著「為什麼愛說謊」書籍上台和他合照，學生們一連串酸韓行為，讓女主播林楚茵在臉書上表示，學生之間出現比創意的「嗆韓潮流」。

「就是『模仿效應』。」林楚茵24日在臉書上提到，當學生之間出現比創意的「嗆韓潮流」，韓國瑜不只心臟要強、能開心的比出一個讚，團隊也必須快點找出化解「土包子」標籤，「除了韓粉是正面看待，年輕世代與中間選民真的完全是看笑話啊……」

▲高雄模範生嗆韓國瑜。（圖／東森新聞）

回顧韓國瑜被學生酸的紀錄，最一開始是他在19日到社教館頒發優良畢業生市長獎及模範生合影，和一名吳姓學生拍完照後，他摸了摸對方的頭髮，結果反遭批評「你要去選總統這件事情，真的太可笑，不要讓你的理性壓過你的感性」。但韓國瑜沒等吳生講完，就笑笑地繼續和下一位同學合照。

但吳生疑似一時緊張，把「感性壓過理性」講成「理性壓過感性」。他事後受訪時說，「我說他要去選總統這件事情真的是太可笑了，不要讓他的感性壓過他的理性，叫他醒一醒。既然他選前做那麼多承諾之類的，當然如果現在又要去選總統的話，當然對他的reputation（名譽）也有一點不太好的地方啊。況且我覺得他只是做了一些承諾政見之類的，也不是那麼的有道理。」

▲有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台與韓國瑜合照。（圖／記者洪正達攝）

到了21日，韓國瑜再度和市長獎學生合影，這回有鳳山商工的黃同學穿著「溜之大吉」的衣服上台，韓國瑜在第一時間看到後，也忍不住喃喃唸出「溜之大吉」4個字，不過臉上帶著笑意，合完照後還摸了一下對方的頭，雙方沒有多做交談，就完成整個合照流程。

原以為學生酸韓事件已經落幕，結果在24日出現一名雄中學生拿著《為什麼愛說謊》書籍，還對著鏡頭露出書名跟韓國瑜合照，動機頗耐人尋味。此外，當天還有學生穿著民進黨立委趙天麟的馬拉松上衣跟韓國瑜合照，該名學生下台後說，會穿這件衣服來純粹是「覺得很有趣」，也肯定韓國瑜態度友善。

▼學生穿趙天麟馬拉松上衣。（圖／記者賴君欣攝）