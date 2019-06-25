蔡英文民調領先　黃暐瀚：「反送中後、蔡得利、柯韓傷」

▲朱立倫、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

根據《TVBS》最新民調，總統蔡英文的支持度首度領先高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫，以及台北市長柯文哲。對此，媒體人黃暐瀚認為，該民調結果與他先前分析「反送中後、蔡得利、柯韓傷」完全契合，但距離2020大選還有6個月，一切都還很難說。

TVBS採市話、手機併用的抽樣調查方式，針對2020總統大選的可能競選組合，進行支持度調查，24日發布結果指出，在各種競選組合中，若國民黨由韓國瑜參選，與蔡英文、柯文哲對決時，蔡英文支持度較5月8日上升12個百分點，至37%，韓國瑜支持度為29%，下滑10個百分點，柯文哲支持度為20%，也下滑6個百分點，蔡英文領先韓國瑜、柯文哲。

TVBS民調結果指出，若國民黨由郭台銘出征，與蔡英文、柯文哲三人競逐時，蔡英文支持度35%，較上次調查增加11個百分點；郭台銘24%，下降7個百分點；柯文哲則是21%，下降9個百分點，郭台銘支持度首度落後蔡英文，雙方差距1成以上。

若國民黨派朱立倫參選，與蔡英文、柯文哲三人競逐時，蔡英文支持度較上次調查增加12個百分點，上升至36%，朱立倫減少至21%，柯文哲則減少一成，降至23%。若柯文哲未參選，由藍綠對決，國民黨若由韓國瑜出線，蔡英文支持度以50%領先韓國瑜的36%；若郭台銘對決蔡英文，蔡英文支持度45%，郭台銘35%；若朱立倫對決蔡英文，蔡英文支持度48%，朱立倫33%，換句話說，不管國民黨派韓國瑜、郭台銘、朱立倫參選，蔡英文都領先。

對此，黃暐瀚表示，此結果與他先前分析「反送中後、蔡得利、柯韓傷」完全契合，而民調一時一地，半年前九合一選舉，民進黨大敗，蔡英文民調不到20%，「半年後撿到槍」，蔡英文民調爬回35%，領先群雄，半年差距如此大，「剛好，離2020總統大選，也還有半年」。

黃暐瀚認為，蔡英文用半年時間「爬上去」，不可能在半年後「跌下來」，因此，這份民調有4點解讀，第一，反送中後，蔡英文廣獲年輕人支持，民調爬升；第二，反中氣氛讓柯文哲、韓國瑜受創，年輕人支持度兩人都下滑；第三，民進黨初選過後，民進黨團結，蔡英文民進黨支持度回升；第四，國民黨初選混戰，韓國瑜持續受傷，國民黨挺韓國瑜比例降低。

黃暐瀚提到，回到4月初，他曾說「不爭是爭」，六一凱道後也說過「花蓮三不」，「暐瀚看的，暐瀚想的，都跟韓市長做得不一樣，這點已在廣播中多次說過，誰對？誰錯？目前沒有答案。」但黃暐瀚也說，韓流眼前遇到的亂流，先得過初選，還要贏大選，「今天的民調是輸了，但六個月後的事，還很難說。」