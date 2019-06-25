黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

▲被問到釋字三一八，楊惠欽趕緊翻書 。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

立法院臨時會25日進行大法官提名人行使同意權訊委員訊問，被提名者楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎4人依序上台。時代力量立委黃國昌問楊惠欽過去審判的案子，以及詢問幾個專有名詞，但楊惠欽多次回答「不太了解」，被問到釋字三一八還趕緊翻書。

第一位上台的大法官提名人為楊惠欽。黃國昌首先針對關說審判案件的法官適任性詢問「假設法官進行關說能不能被容忍？接受關說的法官應該受到何種懲戒處分？」楊惠欽回應，可能選擇撤職。黃國昌則說，法官進行關說絕對不能容忍。

接著，黃國昌詢問「法官是否不能和被告接觸？」舉例來說，當初法官宋明蒼和被告房阿生私下會面，但司法院的職務法庭卻讓其復職，當初楊惠欽就是職務法庭的其中一員，「請問可以說一下你當初怎麼表決的嗎？」

楊惠欽回應，兩人是在法院的聯合服務中心見面，當初服務中心希望請承辦法官處理事件才要求法官與被告見面。對此，黃國昌直言，「「如果你同意這個判決，我的標準就不能接受，私會貪污法官，無礙司法公信？恕我無法同意，開什麼玩笑！」

▲黃國昌 。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌要楊惠欽解釋「什麼叫做層級化法律保留原則？」當下楊惠欽答不出來。黃國昌追問「什麼是層級化財產權保障？」楊惠欽則說，這是學術性名詞，但針對年金個案，財產權保障部分，她個人意見應該是要從財產權以及年金制度公益性共同考量。

最後，黃國昌說，楊惠欽專精稅法，為此詢問「何謂釋字三一八」。當下楊惠欽隨即低頭翻書。楊惠欽解釋，釋字三一八是針對所得稅法夫妻合併申報課稅採取家戶申報制，但合併申報會造成稅率提高，會有點像是婚姻懲罰，因此，釋字提醒合併申報即與租稅公平原則有所不符，主管機關要斟酌相關法律跟社會經濟情況改進。