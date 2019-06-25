國民黨總統初選政見會登場　5人激戰憲政、外交、兩岸、國安

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨第一場國政願景電視發表會25日晚上8時在高雄國際會議中心登場，議題聚焦在憲政、外交、兩岸、國安等4個面向，5位參選人親自出席，包括前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、前鴻海董事長郭台銘，以及前新北市長朱立倫，而他們在發表會上的表現，將被視為民調最後衝刺的重要指標。

根據流程規劃，國政願景電視發表第一階段發言順序，經抽籤依序為周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫，每人12分鐘。第一階段發言結束後，現場從4大議題中抽出兩題回答，每人每題回答3分鐘。第二階段現場問答的發言順序，第一題依序為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋；第二題依序為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。

在國民黨初選五位參選人中，以韓國瑜、郭台銘、朱立倫三人最受矚目。對於事前準備工作，今晚擁有主場優勢的韓國瑜不敢鬆懈，除了把握時間準備外，他事前也表示，自己背後的諸葛亮都學有專精，土包子後面有肉包子，他至少接觸30位學者、退休官員，希望能夠把他們的憂慮和專業領域見解，拋出來給民眾聽。

至於首度在螢幕前闡述個人政見的郭台銘，稍早之前，他則是表示自己曾經跟團隊改稿改到兩點半，到早上都還在改，這一場是討論國防外交議題，是他比較不擅長的，「其實很緊張」，但兩岸議題他懂，也知道台灣目前的問題。

反觀朱立倫則是信心滿滿，他表示，還是會以過去半年來提出的27項政見向大家報告，自己有長期的行政經驗，不需要臨時抱佛腳，把實際上認為台灣應該怎麼做、怎麼走告訴大家。

國民黨今晚的第一場政見會，與會者都可以攜帶應援團入場，在現場替自己人加油打氣，郭台銘以及朱立倫都有兒子助陣，韓國瑜則由妻子李佳芬陪同出席。

國民黨總統初選舉辦北、中、南三場國政願景電視發表會，在第一場高雄場落幕後，第二場會在29日下午3時至5時在台中福華飯店舉辦，主題為青年、社會、文化、教育；第三場時間為7月3日晚上8時至10時，地點在台北國際會議中心，主題為經濟、財政、環境、能源。

第一場政見會抽問題庫聚焦在憲政、外交、兩岸、國安四大議題：

憲政題

總統應遵守憲法、貫徹憲政，但蔡英文總統就任以來，違憲亂政、卸責濫權，甚至廣設東廠等違憲機關。請問如果您當選中華民國總統，您覺得應如何導正目前違憲亂政的情況？

外交題

蔡英文總統就任以來，不僅丟掉了 5 個邦交國，我國也無法再參加世界衛生大會年會和國際民航組織三年一度的會議。請問如果您當選中華民國總統，要如何帶領中華民國走出外交困境？

兩岸題

蔡英文總統就任以來，兩岸兩會制度化協商管道全面中斷，兩岸關係陷入緊張對峙的僵局，各領域交流都出現嚴重倒退，請問如果您當選中華民國總統，將如何化解兩岸僵局、開創新局？」

國安題

維護中華民國安全基本上要依賴三根支柱:一、強化與大國、尤其美國的關係，二、維持穩定的兩岸關係， 三、提升國軍的嚇阻能力。請問如果您當選中華民國總統，如何捍衛中華民國的國家安全？

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