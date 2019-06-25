衣索比亞軍事政變！參謀總長身亡　外交部籲勿前往或儘速離境

▲總理阿邁德穿著迷彩裝，發表阿姆哈拉州發生政變未遂。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

衣索比亞22日晚間爆發軍事政變，這場未遂政變導致參謀總長不幸中彈身亡。對此，外交部呼籲，民眾若非必要，近期不宜前往該國或宜儘速自該國離境。

總理阿邁德（Abiy Ahmed）的發言人表示，這場未遂政變導致衣索比亞參謀總長席瑞麥科南（Seare Mekonnen）、退役將領葛札伊（Gezai Abera）、西北大州阿姆哈拉州長安巴丘（Ambachew Mekonnen）不幸遇害。

外交部領事事務局24日表示，衣索比亞22日爆發軍事政變，總理阿邁德（Abiy Ahmed）23日宣布已成功弭平軍事政變，但政變主謀阿薩敏紐（Asaminew Tsige）將軍仍在逃；目前衣索比亞全境網路已遭中斷，全國處於高度緊張狀態。

領事事務局呼籲，鑒於衣索比亞政治情勢緊張加劇，基於安全考量，建議若非必要，近期不宜前往該國或宜儘速自該國離境。若遇急難情形需要協助，可撥打駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話（+966-505-223-725），或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話（+886-800-085-095），以獲必要協助。