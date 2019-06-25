衛報：34%的香港人願移民　首選為加拿大、澳洲與台灣

▲生活環境擁擠成為香港人欲出走的原因之一。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據英國《衛報》指出，香港過去幾十年來，飆升的房價加上高昂的生活費、高強度的教育體制，都讓不少香港人在近幾年政治動盪前就有「出走」的念頭。在香港擔任銀行副理的黄志玲（Elisa Wong）表示，原本想等到女兒10年後上大學時再搬離香港，「要舉家搬遷，並在一個新地方從頭開始，是一件非常困難的事，但過去幾周的衝突讓我下定決心，必須盡快提出移民申請。」

香港中文大學亞太研究所在今年1月的調查數據指出，34%的香港成年人願意移民，在這之中，16.2%的人已經訂好了移民計劃，且其中51%的人年齡在18歲到30歲之間，47.9%的人擁有大學學位。除了政治因素以外，生活環境太過擁擠（25.7%）與高房價（17.4%）也是香港青年爭相出走的原因。自1997年後，香港人移民成了一種常態，首選的國家分別是加拿大（18.8%）、澳洲（18%）與台灣（11.3%）。

▲香港房價多次名列全球之冠。（圖／記者董美琪攝）



《BBC中文網》報導日前曾報導，2019年1月至4月共有400位香港人移民台灣，較去年同期增加40%。陸委會則指出，依照《香港澳門居民進入台灣地區居留許可辦法》，香港居民可照規定事項申請來台定居。若是因「政治因素」，則會參酌現有法律規範以及難民法草案精神，以「個案」來考量，給予妥善處理。