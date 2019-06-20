港人尋求政治庇護移民台灣　陸委會重申「個案方式」處理

▲香港民眾聲援「反送中」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者曾俊豪／台北報導

外媒報導，受到政治氛圍與高房價壓力，香港人移民台灣逐漸升溫。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，如果真的因為政治因素需要庇護，雖然沒有難民法，但有相關機制進行處理，如何對身份核定，相關機關會提供必要協助，依「個案方式」給予妥善處理。

《BBC中文網》報導，今年一月到四月有400名香港人移民台灣，比去年同時段增加40%。報導引述學者看法，認為與台灣的移民門檻、港澳政治氛圍、社會動蕩和生活壓力有關。

陸委會20日下午舉行例行記者會，邱垂正就相關問題回應。他指出，依照現行《香港澳門關係條例》第18條，對於香港居民因為政治因素，安全跟自由受到緊急危害者，已有相關規定提供必要協助，相關機關有處理機制，對於情勢變遷，將針對不同類型、個案需求研議妥適的處理方案。

▲香港特首林鄭月娥宣布緩修《逃犯條例》。（圖／路透社）

他指出，《香港澳門居民進入台灣地區居留許可辦法》提到，香港居民到台灣來，一般可停留三個月；倘若香港居民要在台灣申請長居、定居都可以找到相關事項申請。

不過，若是因為政治因素需要庇護，他表示，雖然沒有難民法，但有相關機制進行處理，其身份核定都會考量國際、兩岸跟港澳形式，參酌現有法律規範以及難民法草案精神，以「個案」來考量，給予妥善處理。

至於港府宣布暫緩修訂《逃犯條例》，邱垂正則指出，香港這些修法嚴重威脅人權自由跟安全，政府也堅決反對將台港司法互助問題納入一個中國框架來處理，「希望港府真心傾聽民意，撤回逃犯條例以安民心，切勿以拖待變。」

他強調，去年二月份發生港女命案時，我方曾三次提出司法互助請求，但港府都沒有回應，認為港府只要務實回應上述司法請求，對於釐清個案、管轄權有很大幫助，呼籲港府正面積極看待建議，讓雙方從根本解決彼此問題。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）