墨西哥邊境部署1.5萬士兵　移民巴望美國被逮…川普關稅威脅奏效

▲墨西哥國家衛隊成員拘留來自古巴的非法移民，阻止對方進入美國。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

墨西哥軍方發言人24日表示，墨國已在該國北邊部署近1.5萬名士兵與國家衛隊（National Guard），藉此阻止非法移民越過邊界進入美國。墨國國防部長桑多瓦爾（Luis Cresencio Sandoval）表示，士兵必須支持移民官員。

《路透社》報導，墨西哥傳統上不會使用安全部隊，來阻止無證外國公民前往美國；因此，近幾天墨國警方在邊境拘留中美洲、古巴婦女的照片引起批評。不過，桑多瓦爾則在記者會強調，在國家北部區域，總共部署近1.5萬名人力，分別來自國家衛隊與陸軍，「如果我們完全把它交給國家移民局，不可能辦到。這也是為何我們提供協助，是在兩個邊界都追求的戰略。」

桑多瓦爾說明，除了6500名安全部隊成員派往墨西哥與瓜地馬拉的南部邊境，還有更大一批隊伍來到北部。美國總統川普（Donald Trump）先前揚言要對墨西哥進口商品徵稅後，墨國正努力解決移民問題。

墨國7日同意，將於45天內大幅減少前往美國邊境的移民人數；如果失敗，總統歐布拉多（Lopez Obrador）政府則表示會考慮修法來滿足川普的要求。

國家衛隊其實是歐布拉多的一項核心計畫，由士兵、海軍陸戰隊與聯邦警察組成，旨在恢復受到暴力侵襲的墨國秩序；該部隊仍在成形，將會請來一名退役將軍領導。

然而，墨國前內政部次長莫赫（Gustavo Mohar）認為，安全部隊以前沒有採取這種強硬方式。他把變化歸咎於川普的關稅威脅，國家衛隊在理想情況不應實施移民政策，另外，墨國移民局承受著極大壓力。

大多數在美墨邊境被逮捕的人，來自3個遭受高度幫派暴力與貧窮的中美洲國家，分別是瓜地馬拉、宏都拉斯與薩爾瓦多。川普過往威脅，如果移民問題未解，他要對所有墨國產品徵收5％關稅，關稅最終可能高達25％。

►►「川普圍牆」旁躺4屍體包括2嬰屍 當局：遺體溫度飆到45度



►►遣送2000移民家庭行動「延後2周」！ 川普：若想不出好辦法仍照常驅逐