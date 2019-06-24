G20不許談香港問題　　中國外交部定調：聚焦全球經濟

▲大陸外交部表示，中美兩國元首不會在G20峰會討論香港問題。（圖／香港電台授權使用）

大陸中心／綜合報導

香港反送中風暴愈演愈烈，引起國際社會廣泛關注。大陸外交部部長助理張軍24日重申支持港府有關修法決定，並指中美兩國元首不會在G20峰會討論香港問題，「可以肯定的是，G20不會討論香港問題，我們也不會允許G20討論香港問題」。

日本大阪二十國集團（G20）峰會將在本週28、29日登場，期間中國國家主席習近平將和美國總統川普展開會議。外交部24日就習近平出席G20領導人第十四次峰會舉行記者會。有記者提問「G20期間是否會談及香港問題？」

外交部部長助理張軍回應，香港特區政府為了維護社會公平正義，彌補法律制度上的缺陷，採取了一系列舉措是完全必要的，「中央政府支持特區政府所採取的舉措，我們再次強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，無論在任何場合，用任何形式，我們都不允許任何國家、任何個體干涉中國內政。」

張軍指出，「G20是國際經濟合作論壇，這是G20領導人對這個論壇給予的定性，重點是聚焦全球經濟、貿易、金融等領域的問題，重在加強宏觀政策協調，合作應對挑戰。」

還有記者提問，美國國會關注香港《逃犯條例》修訂爭議，會否影響香港獨立關稅區地位。大陸商務部副部長王受文回應，「香港是以單獨關稅區身份作為世貿成員，美國與香港的關稅安排是按世貿協議管理，因此任何關於香港關稅範圍問題或待遇變化，都必須遵守世貿協定，這亦是國際義務，非單方面可以改變。」

據《美國之音》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，川普將G20峰會上對習近平提出有關香港近期的一些問題。

▼大陸外交部就習近平出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會24日舉行記者會。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）