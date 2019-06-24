影／反送中示威者發起「6.24接下班」行動　集體塞爆稅務大樓「搶報稅」

▲示威者搶著集體報稅，一同塞爆稅務大樓，癱瘓裡頭的行政作業。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港民眾21日圍住警察總部、稅務大樓以及稅務大樓，今（24）日又有民眾號召發起「6.24接放工（接下班）」不合作運動，聲稱要以不影響法院、醫院、消防及救援情况下，癱瘓政府部門運作，時間自早上11點開始，10點半則先在金鐘政府總部外集合。

「香港眾志」祕書長黃之鋒今天出席電台節目時指出，「接下班」行動完全是網友的自發行為，並沒有任何領袖帶頭，所以無法預估行動規模和參加人數。據悉，示威者中午便在立法會的示威區集合，中午過後抵達稅務大樓，並且在大廳和出入口附近靜坐，堵塞人員進出。他們都宣稱要查詢稅務詳情或是報稅等業務，要求裡頭工作人員盡快離開。

港媒指出，民眾向政府提出訴求，包含撤回修例、撤銷對示威者的檢控、成立獨立調查委員會徹查並追究警員過度使用武力、撤回對本月12日衝突的「暴動」定性、要求特首林鄭月娥下台，不過政府至今都尚未承諾任何一個訴求。

香港眾志主席林朗彥認為民間訴求已經非常清楚，「看不到訴求上有任何折衷方案的可能」，所以認為目前與政府對話不會有意義，敦促政府盡快用確實行動回應民眾的訴求。青年新政召集人梁頌恆則表示，政府自提出修例以來，過去4個月都有機會與民眾對話，但政府一直拒聽意見。

有參與示威的民眾認為，現在政府「冷處理」所有示威行動，如果示威者再次圍堵政府大樓，恐怕會漸漸失去民心，所以大家應該構思新行動，迫使政府不能再以「冷處理」來逃避。

消息指出，已經有網友再次號召新行動，警告律政司如果在6月26日晚上9點前未回應民眾訴求，廣大民眾將在6月27日上午10點到中環律政中心甚至其他地方「觀賞建築風格」。