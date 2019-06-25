為什麼蔡英文民調持續回升？游盈隆：「花車效應」加上鞏固領導中心

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台灣民意基金會24日公布的最新民調顯示，總統蔡英文聲望快速回升，執政滿意度站上48%。台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，蔡英文近來人氣回流可用兩大因素來解釋，即使民進黨初選過程不論多麼難看、骯髒，蔡英文贏就是贏；此外，蔡英文在兩岸議題上一改過去3年溫吞姿態，變身「辣台妹」強硬回應，更讓她的聲望扶搖直上。

台灣民意基金會24日公布最新民調，針對蔡英文執政3年來的聲望，有近48%的民眾表示贊同，和5月份相比，贊同的民眾增加4.5個百分點，顯示蔡英文的聲望逐漸回升。

游盈隆25日在臉書發文指出，蔡英文人氣回升主要可歸因於兩大效應，第一是「花車效應」，民進黨初選過程不論多麼難看、無理或骯髒，蔡英文贏就是贏，加上初選過程中動員全國黨政大員輔選，透過各種社團全台大動員，「把初選當大選打，受影響的人不知凡幾，以至於出現『短暫性失憶』的集體現象，忘了過去三年蔡總統執政表現不佳的紀錄。」

第二則是「鞏固領導中心效應」，蔡英文在兩岸議題上適時採取策略性強硬回應，收到意想不到的效果，聲望扶搖直上，「從此，蔡總統一改過去三年對中溫吞的姿態，變身成所謂的『辣台妹』，精準地抓住台灣人的政治胃口。」

除此之外，游盈隆還點出蔡英文聲望回升的三個次要因素，包括：第一、整體憲政運作逐漸回歸「雙首長制」，改善了蔡政府的效能和效率，同時也減少蔡總統捲入內政紛擾的機率。第二、國民黨近期因總統初選，擴大黨內矛盾與裂痕，面對香港「反送中運動」顯得瞻前顧後、畏首畏尾，間接助長執政者氣勢。第三、同婚專法通過的效應持續發酵，短期內讓年輕選民支持回流，某程度墊高了蔡英文的民意支持度。