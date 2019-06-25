「中華民國粉」是國民黨最強支撐　李艷秋：韓國瑜功不可沒

▲李艷秋在臉書分析韓國瑜的造勢場現象。（圖／翻攝自李艷秋臉書）

政治中心／綜合報導

資深媒體人李艷秋25日在臉書以「場上飛舞的國旗，是蔡英文及民進黨逼出來的」為題，談及國旗及「中華民國粉」這個符號所帶來的凝聚力。她認為，國民黨不管誰出線代表參選，「中華民國粉」是最強支撐，國旗則是「通關明語」，這個反轉，高雄市長韓國瑜功不可沒。

李艷秋說，連續看了幾場韓國瑜的造勢，人數多少不重要，「場中所展現的共同符號，以及這個符號所帶動的凝聚力，才是重點」這個符號，是青天白日滿地紅國旗，韓國瑜選高雄市長的第一場造勢會上，每張塑膠椅上，放著一瓶礦泉水和一面國旗，從這時開始，國旗成了韓國瑜造勢會上最鮮明的主旋律，所有候選人都在這面旗幟下參與選舉，國旗卻成為韓國瑜支持者激情與認同的信物。

李艷秋指出，「民進黨最大的本事，在於操弄各種對立」，其方法就是「認同國旗＝心向中國＝不愛台灣＝統派＝台灣敵人」在刻意營造的獵巫氛圍中，認同國旗及國號的人必須承受更多不友善的眼光及被排斥的不堪，政治不正確的大帽子逼得這群人下意識的以為自己非主流，而選擇沈默。

李艷秋提到，前總統馬英九執政時，沒扭轉民進黨給台灣社會設下的認同障礙，韓國瑜的造勢場是長期壓抑後的反轉，「是被蔡英文和民進黨逼出來的」，如果有「粉」，九合一靠的是「中華民國粉」，它大於韓粉，更大於國民黨粉，而2020大選，國民黨不管派誰參選，「中華民國粉」是最強支撐，國旗是「通關明語」，這反轉韓國瑜功不可沒。

貼文一出，網友紛紛留言「韓國瑜應該知道這點，不是你的個人魅力而已，最主要中華民國粉」、「我看到感動的也是全場飄揚的國旗」、但也有人說「愛不愛國或認不認同中華民國若是僅以國旗為依據，那就有點太過意識型態了」。

▲李艷秋在臉書分析韓國瑜的造勢場現象。（圖／翻攝自李艷秋臉書）