網熱議愛說謊　徐永明：韓國瑜惡搞市政下去　年底罷免肯定開跑

▲學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

一名高雄中學學生24日拿著《為什麼愛說謊》一書與高雄市長韓國瑜合影，是否有嘲諷之意引發網路熱議。時代力量立委徐永明25日表示，「為什麼愛說謊」就是為韓國瑜這幾個月的政壇動向做了最佳註解，更比喻近期高雄掀起的「反韓風潮」，像極了馬英九總統政權末期，到處都有突襲抗議的情況。

徐永明25日在臉書發文表示，就算高雄教育局長和科長全程監控，也擋不住學生的神來一筆，「為什麼愛說謊」對韓國瑜這幾個月的政壇動向做了最佳註解。

徐永明認為，高雄學子的創意翻轉了政治人物出席頒獎典禮的意義，市政監督將不只侷限於市議員，不限年紀、職業，人人都可以給韓國瑜當頭棒喝。照韓國瑜惡搞市政下去，年底罷免行動肯定開跑，「罷韓行動」將成為「抗中滲透」之外的2020大選投票指南，與青年世代的政治傾向關係甚深。

徐永明表示，權力中毒的韓國瑜雖只是市長，離總統大位還有一段距離，但在高雄掀起的「反韓風潮」卻像極馬英九總統政權末期，人人喊打、到處都有突襲抗議的情況，「民意如流水，『亦能載舟、亦能覆舟』就是形容韓國瑜此時此刻的處境，就算國民黨內民調再高又如何，總統是台灣人一起選的，由地方派系力拱的『韓流』禁不起檢驗！」

韓國瑜宣布投入國民黨總統初選後，遭外界批評無心市政、背棄高雄，近日他前往學校畢業典禮頒獎，頻遭到學生嘲諷、嗆聲，先是有學生當面批評「要去選總統太可笑」、有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台，24日則是一名學生拿著《為什麼愛說謊》一書與韓國瑜合照。針對這些行為，高雄市政府表示尊重，也請社會大眾給勇於表達想法的學生愛與包容。

此外，由臉書社團「公民割草聯盟」發起的「韓國於市長罷免連線」活動，目前已有超過19萬人加入社團，簡介上寫著「根據《公職選罷法》市長一年後可以提出罷免」，並預告將在今年12月25日後開始罷免行動，屆時將開放高雄市民簽署第一階段提議連署書。

▼徐永明臉書發文。（圖／截自徐永明臉書）