大法官被提名人未填憲政問卷　民團爆氣「4位都不予推薦」

▲民間監督大法官人選聯盟召開記者會 。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院本週啟動司法院大法官同意權案相關審查程序，24日召開公聽會，25日、26日舉行全院委員會審查，最後將於27日進行投票表決，力拚本週過關。

民間監督大法官人選聯盟25日上午召開記者會表示，4位大法官被提名人並未回覆聯盟之問卷與個人資料調查表，拒絕民間監督，因此不予推薦，聯盟也呼籲立法院應重視公聽會專家學者之意見，針對倉促草率之審查時程進行修正，嚴格審查大法官被提名人是否適任。

現任4位司法官大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月底屆滿。總統蔡英文日前已提名楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎為大法官，咨請立法院同意。立法院則於24日上午召開公聽會、25日、26日舉行全院委員會審查，27日將進行投票表決。

冤獄平反協會執行長羅士翔表示，聯盟在前一次的記者會就已經提醒過，這次提名的4位大法官人選是在10月1日才要上任，依照過往慣例，9月立法院開議絕對還有時間再行審查，很遺憾立法院選擇在臨時會中倉促處理，等於是陷大法官被提名人於不義。

羅士翔也說，很遺憾看到4位被名人對聯盟所提出的17項問題完全不予作答，「迴避應答讓我們感到不解」，因為這是繼聯盟自2015年寄發問卷與個人資料以來，首次所有被提名人皆不予作答，也許是因為時程太趕所以才迴避作答，所以不推薦的原因是因為無從推薦起，聯盟無從得知他們對重要的憲政議題影有何看法，也再次提醒立法院不應該陷大法官被提名人於不義。

羅士翔也提出，立法院應該儘速修正立院職權行使法，才能讓如此重要的人事案審查有法治可依循，而非每一次都如此倉促或草率地通過，且這些大法官在未來8年極有可能要進入憲法法庭審理許多重要的憲改議題，現在的審查如果不夠嚴謹，未來的8年聯盟也會更加嚴格監督。

民間司改會辦公室主任蕭逸民則說，聯盟對審查過程如此倉促、無法接受社會監督難以接受，人民投票選出立法委員就是希望他們能夠行使職權，不應該因為接下來的會期接近選舉就不處理重要案件，壓縮人民監督這麼重要的職位工作，希望朝野立委能夠拿出自己的良知以及對憲政民主的尊重，將大法官的審查待到9月開議後再進行，也給予大法官回應社會的機會與責任。

蕭逸民也說，接下來要上路的憲法法庭，是台灣非常重要維護人權的機制，此次提名的4位大法官人選會是參與操作台灣憲法法庭最重要的法官，憲法法庭處理的是國家怎麼回應社會整體期待的職務，但目前看到4位被提名人竟然沒有回覆聯盟所提出的問卷，對於如此不與社會溝通的傲慢態度難以接受，希望立法院可以停止臨時會審查的進程，將審查延到9月的會期，中間的時間可以讓社會充分討論，也讓大法官被提名人充份回應社會的疑問。