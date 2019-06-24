他自備保冷罐買剉冰「被當異類」　反推爆小確幸：得店家厚愛

▲ 網友自備保冷罐買冰，卻引發周圍客人議論 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名網友自備餐具買剉冰，減塑愛地球卻被其他客人議論紛紛，讓他不解，因此在臉書分享自備餐具的好處及「小確幸」，讓網友們超認同，紛紛大讚他身體力行的決心與毅力，「自己真的減少垃圾量會有莫名成就感」、「這樣很好啊！哪裡奇怪了」。

「旁邊客人當我異類，議論紛紛，呵呵。」一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己有了小孩之後，出門都會習慣要帶環保餐具，雖然包包的確會變得很重，但怕有的店家沒有提供兒童餐具，所以都會記得自己帶。

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然而他表示，日前要去海邊玩前，他帶了保冷罐去買剉冰，到海邊就不會再製造一個垃圾，沒想到此舉卻引來其他客人的側目，好像他是異類一樣，在一旁窸窸窣窣、議論紛紛。原po表示，自己超愛使用316不鏽鋼材質的環保餐具，雖然在外面的確不比一次性餐具方便、重量又重，但是「可以用到海枯石爛、天荒地老」，整體來說很划算又環保。

原po也透露，其實每次自備餐具去裝食物，除了可以為下一代保護地球環境，許多老闆也都會多裝一些，不失為一種小確幸。

▲ 原po表示，自備餐具的時候，很多店家都會多裝一些 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完都大讚原po的用心良苦，「很棒啊！而且你的冰看起來很可以」、「自己製造的垃圾量減少會有種莫名的成就感」、「不塑之客，讚！」、「這樣不是很好嗎？哪裡奇怪了」、「覺得這樣吃起來更好吃」、「保溫保冷罐超好用，早上裝中午還可以吃」、「真的有身體力行，給你一個讚」。

▲▼不管買什麼都可以自備餐具，說不定還可以得到意想不到的優惠 ！（圖／翻攝自爆怨公社）

也有不少人認同自備餐具的小確幸，「我家附近的自助餐都會算我便宜點」、「老闆湯真的都會多裝一些」、「我也曾用這一種到冰店買冰，老闆都會多放一些冰」、「我是曾經拿家裡的大碗公去附近冰店買冰，沿路端回家時還被路人問哪裡買這麼大一碗，還有人說老闆對你比較好喔」。

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