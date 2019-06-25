「你的祖宗已經同意」　徐旭東談花蓮礦場：挖到不能再挖就停掉做一個湖

▲徐旭東說，「得到政府的獎勵、鼓勵要我們去開，你今天你的祖宗已經同意做這些事情。」（圖／東森新聞）

生活中心／綜合報導

對於花蓮新城山礦場一案，環團衝到亞泥股東會現場高舉「礦場轉型」布條抗議，要董事長徐旭東出來面對。徐被打斷談話在台上動怒，他說，開採是當地居民的祖先就已同意，「你兩三代之後來complain（抱怨），我們同情…等挖到不能再挖，那麼我們應該停掉」，那個洞將來會做成一個湖。亞泥則表示，公司善盡企業社會責任，以誠意進行交流互動，以行動達到敦親睦鄰，和這塊土地上的原住民共存共榮的決心從未改變。

亞泥股東會24日登場，「地球公民基金會」等環保團體一早就聚集在門外發小傳單給進場的股東們，並在外面舉行記者會，怒轟亞泥無視原住民族權益，製造廠經常性排放超標廢氣。民眾進入會中抗議，「礦下人的危機你怎麼去解決？水患、爆震、塵害，輸送帶的噪音你們能解決嗎？44年了！」另名抗議者說，「你們什麼時候才能清醒收手」，讓台上的徐旭東爆怒大吼，「很抱歉，我在講話！」

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▲▼環團在場內喊徐旭東面對、礦場轉型。（圖／地球公民基金會提供）

到場內抗議的原住民青年Kai limadjakan說，關於開發如此不公義事件令人非常心痛，尤其已抗爭40年，但徐旭東面對族人提問沒有回應，只不斷強調「程序正義」，她反問徐，礦場有按照過當地族人諮商同意？她表示，徐說也非常關心原住民，但關心的方式是把一座山、把原住民傳統領域挖掉。

新城山的山頭從700公尺降到現在剩200公尺，未來只到120公尺，就在部落旁邊。經濟部在2017年修改《礦業法》前夕，火速通過亞泥取得20年礦權展限到2037年，環團痛批這等於讓亞泥未來都能在保護地炸山挖礦。

對此，徐旭東表示，「也是得到政府的獎勵、鼓勵要我們去開，你今天你的祖宗已經同意做這些事情，你兩三代之後來complain（抱怨），我們同情…等挖到不能再挖，那麼我們應該停掉，但那是什麼時候，我今天也講不出。」他說，未來該區會變成很好的觀光區，「我們挖的那個洞，將來會做成一個湖。」

▲▼環團進到亞泥股東會上抗議，最後被驅離。（圖／地球公民基金會提供）

針對新城山礦場一案，亞泥表示，在2017年12月28日，蔡英文總統於原住民族歷史正義與轉型正義委員會議中，建議經濟部邀請原轉會委員、太魯閣族當地部落會議代表，與亞泥公司面對面坐下來，針對新城山礦場議題研議解決方案。

亞泥說，如今協商會議已召開三次，不論是部落族人要求的居住安全還是土地真相調查，都有顯著成果；第四次會議即將於7月初召開，希望能針對在地發展凝聚共識，規劃方向；此外，成立一年多的亞泥服務中心，也持續提供部落族人電費補助申請、房屋修繕、急難救助、婚喪喜慶、樹苗索取以及工作機會謀合等服務，亞泥服務中心成員還透過每日的家戶拜訪，深入了解居民需求。

亞泥表示，公司善盡企業社會責任，以誠意進行交流互動，以行動達到敦親睦鄰，並無鬧場人士所指之情事。亞泥重申和這塊土地上的原住民共存共榮的決心從未改變，並持續精進技術，在環境保護與經濟發展之間尋求平衡點；未來會繼續努力求同存異，找出和部落之間互助互信的最大公約數，提供當地民眾更好的社區照顧和就業福利，成為地方發展的助力。

▼環團表示，徐旭東面對族人提問僅回「程序正義」。（圖／地球公民基金會提供）