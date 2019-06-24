尪買白色床頭燈！妻白眼「像骨灰罈」...網笑認同：快貼他照片

▲夜燈像骨灰罈 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

為家裡添購新用品時，還是多問一下家人的意見比較保險。一名男網友日前買了知名品牌的床頭燈，沒想到老婆一看，發現竟和「骨灰罈」有極高的相似度，讓她抱怨怎麼不選好看一點的款式。對此網友們也都默默站在太太這邊，笑說「貼上隊友照片給他看」、「以為骨灰罈進化電子式」。

「真的是無限白眼。」一名人妻在臉書「爆怨公社」中發文抱怨先生買的床頭燈，她表示老公日前興沖沖地帶回一個知名品牌的小夜燈，還說因為是有牌子的所以比較安全，但是原po卻越看越覺得眼熟，後來才發現根本超像骨灰罈。

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無奈的原po還找出對比圖比較，兩張圖放在一起一看，果然有幾分相似，形狀、顏色和材質有異曲同工之妙，讓她大翻白眼，抱怨老公為何不挑個比較不會被誤會的款式。

網友們看到都笑著認同，紛紛表示「正想問這骨灰罈哪買的質感很好」、「可能是在暗示妳，最近對老公好一點」、「會發光的骨灰罈」、「貼上隊友照片給他看」、「剛剛一剎那看到，以為骨灰罈進化電子式」、「拜託過年的時候千萬別買別用」、「聽你這麼說，原來我枕頭邊放了一個骨灰罈啊」。

▲原po表示，貼上可愛貼紙後心情好多了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他人則提出一些改造方式，例如貼貼紙或是畫上一些簡單的線條插圖，看起來應該就不會這麼突兀；而原po後來也在床頭燈貼上了「角落生物」的貼紙，並且表示這樣看著心情的確是好多了。

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