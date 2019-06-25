男童從欄杆縫「頭下腳上」摔落　母飛撲抓住一條腿救回

▲孩子差點摔下樓的瞬間，媽媽趕緊抓住孩子的腿。（截圖／翻攝自YouTube／Noticias Caracol）

國際中心／綜合報導

哥倫比亞第二大城市麥德林（Medellin）近期有位媽媽牽著年約3歲的孩子到一棟大樓，由於忙著接聽電話，暫時鬆開了孩子的手，沒想到男童好奇的想往樓下看，竟然重心不穩的從欄杆縫隙中「頭下腳上」的跌落，媽媽看到後立即飛撲出去，抓住孩子的一條腿，周圍的人也趕緊伸出援手，才順利化解這次的危機。

根據《Noticias Caracol》取得的監視器畫面顯示，該起意外發生在當地時間20日下午4點，有位媽媽牽著一名年約3歲的男童到大樓，在下電梯時，一手忙著接聽電話，一手牽著男童。為了更方便講電話，媽媽暫時鬆開了男童的手，沒想到男童卻往樓梯的方向靠近，好奇的想往下看，結果因蹲下時重心不穩而往前傾，竟然從欄杆的縫隙中「頭下腳上」跌落。

此時，媽媽驚嚇得趕緊飛撲出去並抓住男童的一條腿，使男童垂掛在半空中，另一名目擊男子則嚇到立刻跑下樓去準備把男童接住。就在媽媽抓住男童後的第4秒，屋內陸續有3名女性從大樓裡走出來，見狀也跑來幫忙，終於在第7秒時，大家成功把男童拉上來，所幸沒有釀成悲劇。

▲大樓管理員用警示膠帶包住護欄並放置紙箱，以示警告。（截圖／翻攝自YouTube／Noticias Caracol）

當地住戶表示，由於當時這棟大樓該樓層的護欄正好故障，還沒有修好，所以才會出現中間有極大空隙，也才導致男童不小心跌落。而這起意外發生之後，大樓管理員已經緊急用警示膠帶包住護欄，並於前方放置一個綠色紙箱，警告其他民眾禁止靠近，以免發生危險。

▼孩子差點率下樓的完整影片。（影／翻攝自YouTube／Noticias Caracol）