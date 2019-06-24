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天氣炙熱老翁曬暈摔車無力起身　白河暖警護送返家

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▲台南市警白河分局白河派出所警員林哲弘，發現老翁需要援助，主動查明身分將其井安送返家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局白河派出所警員林哲弘，發現老翁需要援助，主動查明身分將其井安送返家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家住台南市白河區１名70多歲老翁，騎乘自行車外出購買包子後，因中午天氣炙熱被曬暈摔車，台南市警白河分局白河所警員林哲弘，發現老翁獨坐路旁，直覺老翁需要協助，經上前關懷，最後以警車載送老翁、自行車及包子返家，家屬感謝萬分。

台南市警白河分局白河派出所警員林哲弘，執行勤區查察勤務時，行經白河區國泰路與平等街口，發現有一老翁虛弱地坐在路口，旁有一部自行車，籃內放滿包子，林員基於警察本能，直覺老翁需要協助，立即上前查看關懷，老翁疑因身體不適而口齒不清，無法說明身分資料，於是林員將其載返所內安置，並利用警用行動載具人臉辨識系統進行比對，確認長者身分及住處。

▲台南市警白河分局白河派出所警員林哲弘，發現老翁需要援助，主動查明身分將其井安送返家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

待老翁體力恢復後，表示自己騎自行車外出買包子，疑因近日天氣太熱及路程遙遠體力不支，引起呼吸急促導致暈眩而摔車，坐在路口等待體力恢復時，被白河所警員林哲弘發現並救援，休息後老翁表示可自行返家了，惟林員擔心若讓其騎車返家恐再發生意外，基於考量長者安全，即主動將長者、自行車及包子安全載返住家，交由家屬後續照顧。家屬在了解警方第一時間主動發現長者並協助其返家，令家屬感激萬分。

白河分局分局長斯儀仙呼籲，近日天氣炎熱，家中長者出門多留意，另對於家中有失智疾病的年長者可於其所穿著的衣物繡上聯絡電話，也可向台南市社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失時可迅速聯繫家屬領回。

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關鍵字：曬暈,摔車,暖警,返家

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