2歲童墜3樓！下班男「聽見哭聲」徒手救援　網友：英雄不需要超能力





▲男子徒手接住孩童，網友大讚英雄。（圖／翻攝紅星視頻，下同）



大陸中心／綜合報導

貴州銅仁市印江縣18日一名陳姓男子下班路過一處住家，突然聽到孩童的哭聲，抬頭驚見一名2、3歲大的小孩，竟不慎從3樓墜落。他見狀立馬衝向前用雙手接住小孩，所幸事後兩人均無受傷。救童影片被上傳至網路後，引起大批網友熱烈討論，紛紛誇獎陳男是英雄。

據陸媒報導，陳男表示，當時確實沒有完全接住小孩，只有幫忙緩衝，衝擊的力道有點太大了，而小孩也從手中摔到了地上，摔到地上後小孩一直在哭，「我就把他抱起來，觀察他的頭部沒有什麼傷」。他並說「小孩沒事，我也沒有受傷，這就是很讓人高興的事了。」





陳男表示，自己曾在網路上看過有人接住墜樓幼童的影片，也認為這樣救人行為非常危險，但是事發當時目睹事件發生，沒有太多就馬上行動了。他透露，自己也是兩個孩子的父親，非常能體會家長看見自己孩子墜樓的心情，「所以當時就想跑過去能抱就抱，就算抱不住搭一下手緩衝也好。」

救人的影片被上傳後，大批網友都讚賞陳男的勇氣，「救人一命勝造七級浮屠」、「超級英雄不需要超能力」、「好人一生平安」；也有民眾指責家長的粗心，沒有將孩子看好才會導致意外發生。對此，陳男表示，「人無完人」，每個人都有可能會疏忽，希望其他人不要惡意批評孩子的家長。