徐榛蔚卯足勁拚觀光　連日網羅2名花蓮觀光文化大使

▲來自巴拿馬世界第一的咖啡莊園園主Wilford Lamastus也被徐榛蔚網羅，成為花蓮縣觀光文化大使。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019花蓮縣原住民咖啡好評系列活動-洄瀾好咖 啡您莫屬-咖啡評鑑22日於新天堂樂園舉行開幕儀式，縣長徐榛蔚與各局處首長及台開董事長邱復生等人到場品嚐咖啡，徐榛蔚上任以來大力拼觀光，在會場上也邀請來自巴拿馬世界第一的咖啡莊園園主Wilford Lamastus成為花蓮縣觀光文化大使。

徐榛蔚在會中宣布，昨天新天堂樂園舉辦世界麵包冠軍吳寶春洄瀾共好店開幕，吳師傅獲聘為花蓮縣觀光文化大使，今天又網羅了來自巴拿馬世界第一的咖啡莊園園主Wilford Lamastus成為花蓮縣觀光文化大使，期盼咖啡的產業鏈由選種、田間作業、蟲害防治、行銷產業都能一貫化，讓花蓮咖啡品牌能行銷國際。

▲世界麵包冠軍洄瀾共好店開幕，吳寶春當天獲聘為花蓮縣觀光文化大使。

現場除邀請國際巴拿馬精緻咖啡協會會長維佛．拉馬斯特斯(Mr. Wilford Lamastus)，同時也是知名艾利達咖啡莊園（Elida Estate）莊主，來花蓮分享巴拿馬咖啡產區特色，並擔任原農咖啡杯測師，品嚐精品咖啡的厚實度。

活動評審團由10位國內外咖啡達人組成，包括本次活動艾利達咖啡莊園主加入評審團，另評審長由榮獲美國精品咖啡協會（SCAA），及英國City&Guilds咖啡調配師認證，台北精品咖啡協會理事長郭維平擔任，以及近年來囊括多項國內咖啡大獎的阿里山鄒族咖啡王子方政倫等。

活動在23日還有「咖啡大師交流分享會」，現場設有原農咖啡手沖攤位、手工藝及伴手禮攤位，歡迎鄉親遊客參觀選購。