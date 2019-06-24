「這道菜年輕人不會吃！」　網一看圖驚：真的無法駕馭...引熱議

▲ 燉鯽魚，有人超愛有人嫌麻煩。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

有些食物處理起來很麻煩，即使味道再好大家還是不會主動品嘗。一名女網友貼出一張魚料理的照片，表示舅媽跟她說這道菜「年輕人都不會吃」，原來是因為這種魚不僅刺多又容易有腥味，但也有的人獨愛把整隻魚啃乾淨的樂趣，引發網友熱議。

一名女網友今日在臉書「爆廢公社」貼出一道菜的照片，還表示舅媽跟她說「年輕人不會吃」，原來這種魚是多刺的「鯽魚」，沒有處理好還會有很重的腥味，因此許多人嫌麻煩都懶得吃；不過她表示自己超愛，想詢問網友們的意見為何。

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貼文一出引發網友們熱議，有人說無論年紀，看到鯽魚就是自動跳過，「無法駕馭的食物 」、「這個我不敢吃，看了就怕」、「沒有去鱗片」、「魚刺細又多，要會挑刺」、「我不年輕，但也不愛！因為刺好多！」、「一開始會吃，吃到後來好累喔」、「每次吃每次被魚刺卡住」。

其他愛好者則是點出精華之處，表示印象中小時候都是吃魚蛋，「這不是只吃蛋而已嗎」、「以前媽媽煮也都不讓我們小孩子吃，除非是大隻的因為肚子有蛋，然後我們吃蛋媽媽吃魚身」、「整隻都可以吃」、「牠的刺是軟的，慢慢嚼很好吃」；至於土腥味的部分，大多數網友都說用醬油、蒜頭以及米酒下去燉就可以去除。

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