影／慶生喝醉！她酒醒見通訊錄「整排電影明星」崩潰：垃圾朋友　網狂筆記

網搜小組／綜合報導

慎選朋友啊！一名女網友日前開心參加朋友慶生會，沒想到隔天酒醒後，驚見手機通訊錄「超不妙一幕」，原來是有人學「抖音」招數惡整她，把聯絡人全改成了「鋼鐵人」，讓原po崩潰哭喊自己只記得爸媽的號碼，其他的全部都不知道。

▲ 根本分不清楚誰是誰啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

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一名女網友日前在臉書「爆廢公社」中抱怨損友們，她表示自己先前去參加朋友的慶生趴喝醉了，沒想到早上清醒後，發現手機通訊錄裡的聯絡人名字全都變成了「鋼鐵人」，讓她超傻眼。她崩潰表示4、50個號碼中，她只記得爸媽的手機，被朋友一改後超尷尬，根本不知道打過去會是誰，「我交的都是什麼垃圾朋友！」

對此網友們都笑翻，紛紛表示要筆記起來，下次也用來惡整喝醉的朋友，「朋友也太有才」、「真有耐心的朋友，值得深交」、「你可以藉打電話確認，順便跟久沒聯絡的朋友增進感情一下」、「原來還有這招，夠狠」、「這不是抖音的梗嗎哈哈」、「一支一支打，問他：你是誰」、「他到底是有多愛鋼鐵人」。

另外也有人論起「備份」的重要性，「例如電腦的itunes備份／google的聯絡人備份／或是輸入sim卡聯絡資訊」、「如果沒後續備份幫忙還原，是我會爆炸欸，這樣製造困擾」、「這個故事告訴我們出去玩都最好要備份」、「這種以後絕交，保證不會聯絡」。

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