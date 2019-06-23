假日想睡到自然醒！媽「高明大絕招」讓小姐弟一早吵老爸...網全笑翻

▲父母假日都想睡到自然醒，但要看孩子賞不賞臉了。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／綜合報導



家中有小孩的爸媽，到了假日反而可能才是惡夢的開始。一名爸爸哭訴孩子平日上學都要三催四請，假日卻一大清早就要找他麻煩，讓他無法睡飽；不過孩子表示一開始有先找媽媽，只是媽媽的反應讓他們束手無策，所以才轉向老爸。而網友們看完媽媽的反應都笑噴，直呼「太高明」、「敵不動我不動原來就是這樣」。

「屁孩的生理時鐘也太靠北了吧！」一名爸爸日前在臉書「爆怨公社」上痛訴，他表示自己一雙兒女平日上學日都睡到8點多叫不醒，還要扛著他們去浴室洗漱，他們才會慢慢「活過來」。但沒想到假日一到，孩子們似乎故意跟他唱反調，不到7點就起床，讓想好好睡到自然醒的他超頭痛。

原po表示，首先是女兒過來說牙膏擠不太出來，要他幫忙擠；接下來則是小兒子喊肚子餓，說想要吃麵包跟牛奶當早餐。崩潰的爸爸這時問小姐弟「你們有跟媽媽說了嗎？」孩子們也表示「有」，原po接著問「那媽媽說什麼？」兩個小傢伙則無奈表示「媽媽都沒有動」，讓老爸超無言。

請繼續往下閱讀...

▲許多孩子假日都超早起床，迫不及待要和爸媽「享受」親子時光。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網友看完都笑了，直呼原po不孤單，「他們假日都超早起來看電視」、「我懂！我家兩個也是，假日就很早，平常日都是三催四請」、「正常的」、「 我也很久沒有睡到自然醒了」、「還好還好，最高紀錄凌晨5點多起床說要玩」、「這才是正常屁孩的生活」。

此外，其他人對於媽媽的高招則是讚賞不已，「媽媽都沒有動XDD聰明哦」、「媽媽太高明我要學起來」、「媽媽都沒有動！笑死」、「媽媽以不動應萬變，漂亮」、「『敵不動我不動』這句話原來是這樣用的」、「當媽的假日一定要裝死一下」、「這證明你是好老公，神隊友，好爸爸（因為都沒發脾氣）你老婆真是嫁對人了呢」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！