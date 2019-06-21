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金山磺港公共浴室「金銀雙湯」　21日重新開放

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▲ 金山磺港公共浴室「金銀雙湯」 21日重新開放。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山磺港溫泉公共浴室，即日起開放使用。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區磺港公共浴室，經過2個月的整修，自即日起重新開放使用，無障礙坡道新設、明亮通風的環境、金銀雙湯雙選擇，來訪金山的朋友，不妨前來泡湯泡腳消消暑氣！

金山區長陳國欽表示，夏季炎熱民眾多選擇冷泉或戲水解暑，皮膚接觸到冷水僅有表層感到涼快，事實上體內的熱氣無法排出，但若是選擇夏季泡湯，溫熱的泉水會使毛孔張開，容易出汗且會將體內熱氣散發出去，是比冷水更佳解暑的妙方！

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▲ 金山磺港公共浴室「金銀雙湯」 21日重新開放。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山磺港溫泉公共浴室，美化整體區域牆面，提供舒適泡湯環境。

陳國欽說，金山是北海岸著名的溫泉區，區內5座免費溫泉公共浴室更是全國密度最高，而位於磺港大橋旁的磺港溫泉公共浴室，因鄰近獅頭山公園及清水農地蓮花田等景點，且同時具有「含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉」及「含鐵氯化物硫酸鹽泉」等「金銀雙湯」泉質，十分受當地長輩及來訪遊客喜愛。

2019年3月經多次諮詢磺港里里長許明熙建議，封閉2個月進行鋪面積水、木造涼亭蛀蝕、浴池通風、排水系統等改善，並新設無障礙坡道及美化牆面，提供使用者更為友善及安全的泡湯泡腳環境。

金山區公所提醒，磺港溫泉公共浴室除戶外的泡腳池外，男女浴室皆為裸湯，而夏季泡湯好處多，但要記得避開中午高溫時段，且一次也不宜超過15分鐘，泡湯前後更應適量補充水分；想知道其他金山區溫泉公共浴室資訊，可上金山區公所網站：http://www.jinshan.ntpc.gov.tw/「農經遊樂事-溫泉公共浴室」網頁查詢。

▲ 金山磺港公共浴室「金銀雙湯」 21日重新開放。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山磺港溫泉公共浴室，整理沖腳區域，改善鋪面積水問題。

▲ 金山磺港公共浴室「金銀雙湯」 21日重新開放。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 男女裸湯浴室通風再設計，並提供金銀雙湯雙選擇。

▲ 金山磺港公共浴室「金銀雙湯」 21日重新開放。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山磺港溫泉公共浴室，新設無障礙坡道。

▲ 金山磺港公共浴室「金銀雙湯」 21日重新開放。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山磺港溫泉公共浴室，改善木造涼亭蛀蝕問題。

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關鍵字：新北,金山,磺港公共浴室,溫泉

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