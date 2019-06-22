▲ 全台最大南瓜在淡水，瓜農林建訓種出903斤南瓜拿下冠軍寶座。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全台最大南瓜齊聚新北！由新北市農業局輔導淡水區農會辦理「2019年全國大南瓜比賽」，22日於淡水金色水岸舉辦頒獎典禮，今年冠軍由來自淡水農友林建訓奪下，新北市政府秘書長林祐賢到場頒發發冠軍獎項，活動現場吸引眾多人潮前來參觀。

淡水區農會總幹事高忠表示，新北市辦理全國大南瓜比賽已8年，但自2017年起，冠軍總落到別縣市，但今年淡水農友林建訓所種的大南瓜以903斤重奪冠軍寶座。今年因氣候影響雨水多，奪下冠軍的大南瓜體型雖比往年大，但重量卻未突破亞洲紀錄，不過農友們並不氣餒，相約明年再來。

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另外，今年大南瓜比賽聯邦銀行也加入贊助合作，代表全國大南瓜比賽的高知名度與良好口碑，是具有指標性的競賽，民眾可把握今明兩天前往參觀盛大的南瓜展示。

新北市政府秘書長林祐賢表示，全國大南瓜比賽串聯南瓜產業鏈，研發南瓜周邊產品於農會超市上市，帶動食用栗子南瓜銷售提升南瓜產值，並結合青春山海線遊程，民眾可搭乘淡海輕軌漫遊淡水，參與滬尾休閒農業區體驗遊程，以及品嚐合作店家的南瓜特色餐，藉以帶動整體地方經濟活絡。

除南瓜展示外，現場還有農夫市集販售優質農產品，南瓜起司紅藜麥餅乾、南瓜冰沙、南瓜啤酒等淡水農會南瓜系列產品試吃，南瓜涼拌DIY體驗（每日4場，每場限量25人）以及消費滿額送限量200張南瓜彩繪兌換券。

同時聯邦銀行推出農金卡友滿額禮，現場消費滿額即限量贈送南瓜蘇打餅乾，知名品牌手信坊也帶來清爽小點。喜愛南瓜與在地農產的民眾，絕對不可錯過一睹南瓜王風采以及好逛、好吃、好買的全國大南瓜比賽現場，前往淡水金色水岸一起共襄盛舉。