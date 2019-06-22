金山沙灘重現百年捕魚「蹦火仔」　音樂感受先民討海堅毅精神

▲ 金山沙灘重現百年捕魚技巧「蹦火仔」，音樂感受先民討海堅毅精神。（圖／北觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）「2019北海岸夏日海洋慶典」首場活動「金山沙灘蹦火音樂季」於22日在金山沙灘熱鬧登場，現場有立法委員黃國昌國會辦公室主任郭慶霖、新北市政府漁業處長張麗珍、金山區漁會理事長許國亮、新北市議員廖先翔服務處主任李清、新北市金山區公所課長張孟元等來賓蒞臨，更吸引超過4千多名民眾，熱鬧非凡。

今年特別安排全台僅存4艘蹦火漁船中的3艘，分2個時段進行「蹦火仔漁法展演」，漁船排列而開，可以見到蹦火船火長，利用磺石加水產生乙炔氣體著火，「蹦」的一聲，點燃火炬瞬間，閃亮而耀眼的畫面，讓現場民眾嘆為觀止，紛紛喝采，留下難忘印象。

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「2019北海岸夏日海洋慶典」音樂主軸為「被遺忘的時光」，由蘇打綠樂團團長阿福擔任音樂總監，知名歌手卓義峰、梨可辰、懷舊女郎及尤米澤等人在音樂季中接力演出。活動當天結合公益淨灘，邀請在地社區、協會、學校及民眾等近100名共襄盛舉，並清出210公斤垃圾，此外參加者更獲得園遊會優惠百元折價券。

園遊會攤位由在地商圈及溫泉旅宿業者組成，並搭配寶島仲夏節全台12大冰品之一的北海岸石花凍，及金山在地特色產品如地瓜、花生糖、魚貨製品、泡湯住宿產品等，現場熱鬧非凡。

北觀處更加碼推出1團海上看蹦火「金山蹦火體驗團」，遊程搭配金山小鎮漫遊，下午深入磺港漁村社區，漫步於漁路古道，觀察「焚寄抄網漁業-蹦火仔船」出海前準備，傍晚搭乘娛樂船出海，從海上欣賞金山八景之一的「燭台雙嶼」、神秘海岸等景點，近距離感受磺火捕魚、金山蹦火仔的震撼場面。

北觀處處長張振乾表示，「今年蹦火音樂季結合2019小鎮漫遊年及寶島仲夏節，除了現場音樂表演及蹦火展演外，以魚路古道漁村小鎮導覽解說搭配海上賞蹦火遊程，推廣金山八景之一的「磺港漁火」蹦火仔文化，並與在地產業結合，行銷全臺12大冰品之一的石花凍，希冀藉由活動宣傳金山文化資產蹦火仔漁業，促進北海岸觀光發展。

「2019北海岸夏日海洋慶典」系列活動接下來還有7月6日的『和平島大地音樂祭』、7月20日與8月10日的「大武崙星空饗宴」系列活動，以及8月31日及9月1日進行的「浪漫白沙灣．沙灘生活節」，活動豐富，歡迎國內外遊客共襄盛舉，體驗北海岸夏季風情。