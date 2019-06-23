2020總統大選不當「副」手　鄭文燦：還好我姓「鄭」

▲鄭文燦表揚績優戶政人員。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦儘管已多次公開表明，會把市長做好、做滿，不會參選2020總統大選，但仍有關心者，不時提出「蔡燦配」的組合？鄭文燦於23日出席「桃園市政府慶祝2019年戶政日暨績優戶政人員表揚活動」中對此問題表示，「還好我姓鄭（正），不適合當副總統」，並力表肯定桃園民政局是六都第一名。

鄭文燦指出，桃園人口成長快速，截至今(2019)年5月底為止，桃園人口數已達到223萬2,623人、平均年齡為39.18歲，是六都中最年輕的城市。同時，桃園移居人口眾多，不論是首都減壓，或北漂落腳，皆選擇桃園作為移居城市，可謂年輕家庭與退休人員的首選，也代表桃園人口紅利不斷增加，戶政工作相對更加忙碌。

▲▼鄭文燦表揚績優戶政人員。（圖／市政府提供）

儘管桃園戶政工作繁種，鄭文燦也表示，桃園戶政機關在全國評比中屢創佳績，市府民政局在去（2018）年度直轄市組戶政業務績效評鑑中，榮獲全國第一名；而楊梅區戶政事務所也榮獲內政部今（2019）年績優戶政機關楷模獎。

▲鄭文燦與民政局長湯蕙禎，與戶政人員同樂。（圖／市政府提供）

此外，本次受表揚的績優戶政人員共計36位，其中有5位戶政同仁獲頒全國績優戶政人員，分別為桃園區戶政事務所課長蔡孟蓉、楊梅區戶政事務所課員卓桂蓮、大園區戶政事務所課員陳玩如、八德區戶政事務所課員鄧富華、觀音區戶政事務所秘書許素珍，將於7月1日戶政日至內政部接受表揚。