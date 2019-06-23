游盈隆退出民進黨　羅文嘉：很可惜少了一位老朋友

▲民進黨秘書長羅文嘉下午出席623遊行。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對台灣民意基金會董事長游盈隆23日宣布退出民進黨，民進黨秘書長羅文嘉下午受訪時表示，一個團體裡一定有各種問題，他的方式是解決問題，面對不滿意的部分，想辦法讓人更滿意，「很可惜，少了一位老朋友，繼續在裡面努力。」

游盈隆表示，自1995年2月28日在民進黨中央黨部宣誓加入民進黨，到今天共24年又115天。「我將人生最精華的歲月奉獻給這個黨，無怨無悔」，民進黨在野的時候我加入民進黨，當民進黨二次執政時，選擇離開，瀟灑走一回，符合自己做人的風格，當然，千言萬語也說不完離開的理由，道不盡離別的惆悵，勉強歸納起來有六點。

對於游盈隆退出民進黨一事，羅文嘉表示，一個團體裡一定有各種問題，他的方式是解決問題，面對不滿意的部分，想辦法讓人更滿意，「很可惜，少了一位老朋友，繼續在裡面努力。」

羅文嘉強調，面臨明年1月11日艱困選戰，這場選戰會決定台灣未來4年是交給高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲、鴻海董事長郭台銘帶領台灣，還是讓民進黨帶領。他說，對他個人、對很多關心民進黨的人或者對民進黨並非百分百滿意的人而言，仍然希望未來4年讓民進黨帶領台灣。