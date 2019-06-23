影／623遊行　館長：再一次讓台灣人看見台灣人的力量

記者陶本和／台北報導

立委黃國昌與「館長」陳之漢於23日走上凱達格蘭大道，現場湧入上萬名群眾。館長在致詞時強調，他不會講為了中華民國粉身碎骨這種幹話，但身為職業軍人，只要還沒死，中共武力犯台，一定會站上戰場，「我要保衛我的國家，保衛我的妻小」。

黃國昌與館長舉辦「623遊行」，訴求主要反對特定媒體，並且高喊捍衛台灣民主，而現場也擠進了上萬名支持群眾。而北市警方也從23日上午8時開始，管制凱達格蘭大道（公園路〔不含〕至中山南路〔不含〕間）東、西向全線車道，請民眾能夠提早改道。

▲623遊行，館長上台致詞。（圖／記者李毓康攝）

雖然現場人數湧入約近萬人，但主辦單位不願意透露評估的到場人數，僅強調主辦單位不方便自己講有多少人，「不過人數絕對比韓國瑜那種膨風的還多的多。」

館長稍早上台致詞時表示，自己跟大家一樣，是單親家庭、平民出身，今天站在舞台上，沒有任何政治目的，也答應大家他絕對不會從政，但會擔任監督者，跟每一位台灣國民一樣。

館長說，自己每一天都受到打壓、被要脅，非常多的廠商廣告，很多人告訴他，如果繼續參入政治，就要把工商取消，「但看看現場各位，我可以為了錢，我可以不幫各位發聲嗎？錢可以再賺！」

對於這場遊行活動，館長說，超越國民黨、韓國瑜在凱道辦的遊行，「今天大家真的非常棒」！他說，現場所有人，沒有遊覽車、沒有便當，而且群眾站著，沒有任何椅子。

館長表示，這場遊行活動，素質上在這一年，跟國民黨造勢比起來，非常自律、有秩序、不製造垃圾，這一點劃下台灣一頁歷史，「今天每一個人到現場，的確在寫自己的歷史」。

「我不會講為了中華民國粉身碎骨這種幹話！」館長說，身為職業軍人，只要還沒死，中共武力侵台，他一定會站上戰場，「我要保衛我的國家，保衛妻小，今天不是我發起的，你們才是最偉大的，再一次讓台灣人看見台灣人的力量」。

▼立委黃國昌以及網紅館長陳之漢，23日號召萬名民眾上街頭捍衛台灣民主。（圖／記者黃彥傑攝）