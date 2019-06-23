影／行政院稱200億安家固園「烏龍說法」　張善政跳出來：蔡政府視而不見

政治中心／綜合報導

對於高雄市長韓國瑜說「前行政院長張善政曾撥款200億元（指安家固園計畫）幫助台南震災」，行政院官員駁斥韓國瑜根本是烏龍說法，不解他為何要製造假訊息。對此，張善政23日表示，當時確實有在公文上批示「同意」，但蔡政府視而不見、並沒有續推，「你們這樣的新聞稿是否才是在散佈假新聞？」

▲台南永康維冠大樓當時因地震而倒塌。（資料照／ETtoday新聞雲）



韓國瑜22日在台中造勢上指出，張善政曾撥款200億元幫助台南震災，救災不該有政黨之分，但反觀現在行政院對高雄登革熱「幸災樂禍」。行政院官員23日則回應，張善政曾提出的列200億「安家固園計畫」改善土壤液化問題，是僅止於構想階段，且台南災後重建的經費是以社會善款為主，韓國瑜根本是烏龍說法，不解他為何要製造假訊息。

對此，張善政23日在臉書批評指出，「行政院深夜發稿還是為了傷害對手」，行政院23日晚上發布新聞稿，說他提出匡列200億，僅止於構想階段，「我想請問，你們這樣的新聞稿是否才是在散佈假新聞？」

▲張善政臉書發文。（資料照／翻攝自張善政臉書）

張善政指出，200億元安家固園專案，是當時因應台南大地震所編列，讓各縣市政府可申請老舊結構健檢補強，以及土壤液化檢查之用，確實是不限台南運用，但當時他確實在公文上批示「同意」，還寫上「未來執行時應滾動修正」，就是要給蔡政府彈性運用，但蔡政府視而不見、沒有續推。

張善政還說，「韓市長的講話重點是『救災不分藍綠』，可這點行政院卻沒有反駁，是默認了嗎？」他並反問民進黨政府，「安家固園專案可以去照顧所有縣市的老舊建築的健檢和補強，你們為什麼不做？你們難道不怕有一天又來了一個大地震，讓很多老舊建築損毀，造成人命的損傷嗎？你們為什麼不推（專案）？」