郭台銘要替各種「破產年金」找出路：希望蔡英文找10年發展策略





▲郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘在24日公布首支競選廣告「台灣要贏篇」，強調台灣在面對世界局勢動盪，對自己的信心要像運動家精神一樣，「面對挫折永不放棄」。另外，郭台銘也向代表民進黨拚2020的總統蔡英文喊話，希望對方可以找出因應未來10年台灣的發展策略，而不是每天打口水戰，轉移施政無能的焦點。

郭台銘23日在臉書上分享1分15秒的「台灣要贏篇」競選廣告，並且表示自己做事一向「起而行」，22日邀請日本軟銀創辦人兼會長孫正義舉辦投資論壇，就是要為台灣各種要破產的年金找出路，「蔡總統隨意抹煞我對台灣的努力與貢獻，令人遺憾。」

▲郭台銘力邀日本軟銀創辦人孫正義（左）與Katerra執行長Michael E. Marks（右）出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

郭台銘說，希望蔡英文可以好好關注中美貿易戰、科技戰對台灣的影響，找出因應未來10年台灣的發展策略，以及目前面臨出口連七黑的問題，而不是每天打口水戰，轉移蔡英文自己施政無能的焦點。

郭台銘也大方分享自己45年經營事業的心法，強調「在贏得世界的掌聲之前，都是先學會在逆境中前進，才懂得怎麼贏」，畢竟沒有人天生就是贏家，但是「只要永不放棄，就沒有人能擊倒你。」台灣面對世界局勢動盪、經濟轉型的艱困時刻，得靠所有人對國家的信念，以及對自己的信心，並且像運動家精神一樣，面對挫折永不放棄。

「台灣要贏，相信郭台銘！」郭台銘說，他會將45年來累積的經驗與人脈，「全部奉獻給中華民國！與全台灣一起奮力拼，讓台灣再度發光！」希望支持者在7月8日至7月14日晚上6點到9點半，接到國民黨電話民調時，可以喊出「唯一支持郭台銘」。