郭台銘勸蔡英文別打口水戰　誠實面對出口連七黑問題！

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘22日表示，台灣1年有800億美元順差從中國大陸來，蔡政府可以不要嗎？可以所有台商撤回來嗎？「蔡英文如果有能力做得到，那我會考慮不跟她競爭」。郭台銘22日再嗆蔡英文，誠實目前面臨出口連七黑的問題，不要每天打口水戰，轉移自己施政無能的焦點。

郭台銘表示，在贏得世界的掌聲之前，都是先學會在逆境中前進，才懂得怎麼贏，「沒有人天生就是贏家，只要永不放棄，就沒有人能擊倒你。這是我45年經營事業的心法。現今的台灣面對世界局勢動盪，經濟轉型的艱困時刻，不是只靠一個人，而是所有人對國家的信念，對自己的信心，就像運動家精神一樣，面對挫折，永不放棄」。

至於要怎麼幫助台灣贏，郭台銘說，就是他選擇在此刻挺身而出的信念與使命。由證交所公布鴻海集團中鴻準是全台灣上市櫃公司去年員工平均薪資596萬元奪下最佳員工待遇公司寶座，鴻海也不遑多讓，以323.5萬元排名第六，若扣除投控公司，則鴻海晉升至第二名；另股王大立光排150名，權王台積電則以200萬元排名第21，鴻海是政府認證的高薪企業，另外我長期實際投入台灣各方面的協助：投資人才、投資高雄、投入社會醫療，偏鄉教育，有機農業，關注下一代的競爭力，讓台灣可以在AI時代中脫穎而出。

郭台銘指出，自己做事一向起而行，昨天邀請孫正義社長舉辦投資論壇，要為台灣各種要破產的年金找出路，蔡總統隨意抹煞他對台灣的努力與貢獻，希望蔡總統可以好好關注中美貿易戰，科技戰對台灣的影響，找出因應未來10年台灣的發展策略以及目前面臨出口連七黑的問題，而不是每天打口水戰，轉移自己施政無能的焦點。