蔡英文南下嘉義　視察秋行軍蟲防疫與馬稠後產業園區

▲▼ 總統蔡英文南下嘉義，視察秋行軍蟲防疫與馬稠後產業園區。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

總統蔡英文23日下午抵達嘉義，由縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘和正副議長張明達、陳怡岳等人陪同前往嘉義縣六腳鄉蒜頭段視察玉米田遭秋行軍蟲害防疫作為及馬稠後產業園區聽取園區規劃。

許彰敏指出，截至6月22日止，嘉義縣有六腳、東石、義竹、布袋和鹿草等5個鄉鎮發現15例受害田區，面積5.55公頃，都已完成防疫處置，第一階段包括拉設警戒線、植株刈除、挖掘3米深坑洞、植株填入坑洞中、撒布烏肥、在坑洞中烏肥上灑水、土方回填及全區噴藥防治處理，面積1.227公頃，部分田間則採焚燒處理法，18日起防疫進入第二階段，包括全區噴藥及懸掛性費洛蒙誘集器，面積4.324公頃。

翁章梁指出，6月發現秋行軍蟲案例後，縣府立即配合中央成立應變小組，第一時間就到受害農田當面與農民溝通、說明，就是怕幼蟲變成蛹及成蟲後，疫情會擴散失控，目前在東石已發現成蟲，防疫已從第一階段的掩埋、焚燒到第二階段的全區噴藥，即將進入第三階段的自主管理。

蔡英文表示，從一開始發現秋行軍蟲後，農委會就採取敏捷的態度結合地方成立應變機制，鼓勵大眾一起發掘及通報；她要再次呼籲大家一定要同心一致，共同面對問題，提供農民最大的協助，地方應準備人力和資材，讓辛若的農民不要受到太大的損失，農損部分農委會將針對玉米收成部分提供補償，防疫措施應持續下去，一定要將秋行軍蟲在臺灣的危害降至最小。

蔡英文緊接著在經濟部次長曾文生、縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、正副議長張明達、陳怡岳的陪同下前往「馬稠後長照產業園區」，並聽取嘉義縣經發處長江振偉簡報「馬稠後產業園區辦理事項」，了解產業園區的開發時程及未來預期效益。該園區後期鄰近縣治特區，面積廣達344公頃，可供生產用地超過212公頃，為國內目前最適合台商鮭魚返鄉進駐的園區。蔡英文強調，臺灣現在需要產業用地的時候，她希望經濟部及縣市政府都能秉持積極的態度，讓正在推動中的產業計畫都能順利進行。

翁章梁表示，嘉義縣過去傳統有五個工業區（民雄、頭橋、嘉太、朴子、義竹），在陳明文擔任縣長的時期縣府自行開發大埔美工業區、張縣長的年代開發馬稠後第一期工業區，未來的馬稠後工業區二期面積廣達344公頃，可供生產用地超過212公頃，其中90公頃希望開發出長照相關產業的工廠進駐，期望成為長照產業示範專區，未來這個地方不管是在輔具製造、醫療器材、生物科技、藥品及近期最夯的養生科技，都能進駐裏面。

翁章梁指出，最近因中美貿易大戰，台商回流及在地台商投資需地，經濟部工業局也積極在尋找土地，他和陳明文、蔡易餘立委希望能引進中央的力量繼續開發嘉義的工業區，包括水上南靖農場約226公頃可生產用地130公頃及中埔公館農場約75公頃，他期盼這兩個區域都能由工業局來開發，不僅提供產業用地讓台商回流，還能製造更多的就業機會。

蔡總統表示，馬稠後園區中有關台糖的土地問題，會請經濟部與台糖溝通，她強調，現在是需要產業用地的時候，但在積極開發或找尋適當地點來做產業園區開發時，還是應維持農業土地的完整性，也應一併注意環保的事情。事實上，產業發展確實是很重要，尤其是在關鍵的時刻，臺商回臺要尋找新合法用地等情形，這些都要靠大家共同來努力。