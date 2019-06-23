影／郭懂！郭台銘：「媽媽的笑」是讓台灣幸福的力量　

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘最新的競選廣告23日正式曝光，在這支「媽媽微笑篇」的影片中，郭台銘主打「媽媽的笑，是讓台灣幸福的力量」，敘述他一路以來幫助過的弱勢團體與社福機構的故事，透過將每位母親的心聲收錄在影片的方式，郭台銘也承諾要用實際行動，為台灣找回幸福的決心。

郭台銘最新的競選廣告主打「媽媽牌」，他過去擔任鴻海董事長的同時，不忘幫助弱勢團體與社福機構，讓許多因先天病症受苦的孩子與家庭得到幫助。

在廣告影片中，內容描寫了許多母親的心聲，如高雄伊甸身心障礙學員與母親，受到當時永齡基金會自立計劃的幫助，在成果發表的感恩聚會中，許多身障者的父母或照顧者，收到自己孩子親手種植、生產的果醬時，紛紛感動落淚，因為他們最希望的就是有一天，當父母不在時，身障的孩子也能自立自強。

影片中，導演也帶入了郭台銘曾經協助病友小紅豆與母親的故事。小紅豆的母親在懷孕7個月時發現罹患乳癌，但過程中仍堅決抵抗病魔、不放棄希望，最終順利產下女兒小紅豆，控制住了病情，最近還加入永齡抗癌聯合行動的臨床研究計劃，希望透過自己的基因，幫助醫師們從她所經歷的治療，為醫學找到一些線索，也希望未來有一天，和她一樣的病人，可以有更多的証據指引治療，減少不必要的副作用。

郭台銘認為，唯有突破台灣困境，許年輕人一個未來，才能解決媽媽對孩子的擔心，他再影片結尾更親自配音「因為媽媽的笑，是讓台灣幸福的力量，這是我們的信念更是使命」，強調自己要為台灣找回幸福的決心。

事實上，郭台銘也幫助過眾多警義消機構，包括支持內政部消防署建立醫療照護公益信託基金、捐贈裝備器材採購及訓練經費，以及相關生活支持救助等慰問補助計畫，或是在2018年桃園市平鎮區敬鵬工業工廠火災時，第一時間捐助罹難的6名消防隊員急難救助金，因為，「郭董不僅要為軍公教找回尊嚴，同時也用實際行動，提供這些保衛家園的英雄們一個安全的環境，給他們的家人一個安心的保障」。

另外，郭台銘長期來也有不少推動超過十年的慈善計畫，包括永齡鴻海希望小學，至今已經幫助超過9萬名偏鄉弱勢兒童，透過課輔跟社工，改變孩子的學習障礙與發展未來的無限潛能，帶給無數資源匱乏的低收入與偏鄉弱勢媽媽們重新找回笑容，找到希望！

▲郭台銘競選廣告。（圖／翻攝自郭台銘官方youtube）

