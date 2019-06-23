韓流造勢大會落幕　盧秀燕上午照跑行程仍不受訪

▲盧秀燕上午出席廣亮募款活動時，未對韓國瑜造勢晚會發表看法。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

韓國瑜造勢大會當天，台中市長盧秀燕擔心被堵麥，有兩個不開放媒體採訪的行程，造勢落幕後，盧也恢復公開行程，23日出席廣亮慈善會愛心募款活動，不過對於媒體詢問和韓國瑜餐敘中聊了什麼，盧還是三緘其口，一再說「謝謝」。

盧秀燕秉持行政中立，未出席韓國瑜造勢晚會，但會後仍跟韓夫婦及地方人士餐敘，據與會議員轉述，盧韓兩人互動熱絡，韓一再感謝協助晚會活動的工作人員，其餘並未多說什麼。

盧秀燕在韓國瑜造勢當天，出席兩個行程，但不開放媒體採訪，以免被媒體堵訪，分別是中國醫藥大學附設醫院的「企業志工大會」；及市府自辦的「花博志工感恩表揚及演唱會」，盧感謝和肯定志工們的奉獻，期盼繼續共同為城市服務。

韓國瑜造勢落幕後，盧秀燕上午也恢復公開行程，但面對詢問和韓在餐敘中聊了什麼，盧仍是面帶笑容的一再說「謝謝」，對於韓國瑜造勢晚會的看法等相關問題，都未表任何意見。

盧秀燕出席廣亮慈善會愛心募款活動時，大讚廣亮每個人都擁有菩薩心，成立32年來，持續做善事、做公益，幫助許多生活困苦的人們，她代表市府、市民感謝廣亮慈善會為社會的付出和奉獻，形成一股正向的力量。