網傳秋行軍蟲10年前就入侵台灣　陳吉仲舉「慕光之城」闢謠

▲ 秋行軍蟲全台確認已有155例。（圖／讀者提供）

記者許展溢／台北報導

秋行軍蟲全台確認已有155例，網路上傳出，秋行軍蟲早在10多年前就已傳入。農委會主委陳吉仲今（23日）特別在臉書上闢謠表示，這種毫無根據說法，對基層防疫士氣是很大的傷害，且根據特有生物研究保育中心多年前建立的「慕光之城」系統，證明該蟲是最近才入侵台灣。

針對10多年前秋行軍蟲早已入侵台灣說法，陳吉仲認為，這種毫無根據的說法，對防疫工作的落實以及基層防疫士氣都是很大的傷害，並以特生中心早在多年前的公民科學計畫「慕光之城」系統舉例，有3000多位公民蛾友共同累積25.8萬筆蛾類觀測資料和標本，涵蓋時間從2002年到2019年，確定沒有任何一筆是秋行軍蟲，證明秋行軍蟲確實是最近才入侵台灣的新興害蟲。

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▲「慕光之城」系統2002年到2019年顯示，沒有任何一筆是秋行軍蟲。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲指出，秋行軍蟲的防治，目前已經進入第2階段，農委會會針對發現秋行軍蟲的田區劃定管制區，實施強制噴藥，藥劑及人工的費用都由政府補助。另外，雖然通報獎勵已在6月21日截止，但若民眾發現秋行軍蟲，還是可以撥打防檢局專線0800-039-131，或透過「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」臉書、「防檢局LINE@」及「農作物天然災害即時回報APP」通報，中央和地方政府會在第一時間採取防治作為。

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