秋行軍蟲全台增至155例　專家籲「摘除卵塊幼蟲」1動作防疫

▲秋行軍蟲幼蟲以啃食玉米植株中心嫩的部位居多。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許展溢／台北報導

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」（應變小組）今（23日）指出，截至22日止統計，全台秋行軍蟲發生案例確認有155件，已執行銷毀76件，噴藥防治71件，合計147件。應變小組呼籲，由於秋行軍蟲繁殖力強， 一個卵塊存有100-200顆卵，因此檢視「摘除卵塊或幼蟲」是防疫最重要工作。

應變小組說明，秋行軍蟲繁殖力強，一個卵塊存有100至200顆卵，一隻雌成蟲能生下多達1000顆卵，所以檢視摘除卵塊或幼蟲是防疫上很重要的工作。目前秋行軍蟲僅在玉米植株發生，強烈呼籲農民加強田間巡檢，撿除卵塊幼蟲，巡檢時，隨身帶著垃圾袋，發現疑似卵塊、蟲體隨手摘除銷毀。

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▲ 全台秋行軍蟲發生案例確認有155件。（圖／基隆市政府提供）

巡檢3重點包括目視葉片是否有被危害狀，尤其注意看心葉生長點及部位，再靠近檢視是否有蟲糞、巡視下位葉是否有卵塊，檢視葉片是否有被幼齡蟲啃食透明狀痕跡，最後是成熟植株仔細查看玉米穗被鑽蛀孔洞及蟲糞，再撥開玉米穗詳細檢查。

應變小組表示，從6月18日啟動第二階段強制噴藥至21日，苗栗區農業改良場運用農糧署養蜂事實登錄系統，篩選可能受影響的蜂農友，主動通知蜂農閃避。應變小組特別提醒蜂友，本階段強制施藥期間，全國蜂友可透過防檢局網站資訊，避開管制施藥區域（管制區域均有座標位置），確保放蜂的安全。

▲秋行軍蟲入侵士林、北投。（圖／產發局提供）

應變小組最後強調，秋行軍蟲防治施藥一定要依照專家指導施藥，做好防治管理工作，應能確保生產安全。不要隨意用藥，切勿聽信不實傳言。「秋行軍蟲專區」也會每天更新相關疫情資訊。

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