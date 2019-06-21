羅東高中闢謠！　高1沒減1班及高1有開自然科課程

▲羅東高中21日闢謠說，高1沒減1班及高1仍有開自然科課程。（圖／羅東高中提供）

記者游芳男／宜蘭報導

最近宜蘭羅東高中一直接到焦慮的應屆國中家長來電，說外界有傳言108學年度高1新生招生會減1班，及高1沒開自然科（物理、化學、生物及地科）課程， 學校已放棄自然組的學生，羅東高中21日鄭重澄清說這是嚴重的不實謠言。



羅高鄭重澄清：一、108學年度高1新生免試入學招生班別及人數，依教育部規定統計如下：1.數理資優班：1 班×30人=30人。2.音樂班：1班×30人=30 人。3.體育班：1班×30人=30人。4.普通班（含語文實驗班1班）：11 班×36人=396人。核定招生人數總計：486人。核定班級數：14班。

除因教育部規定每班核定招生人數由2018年的38人減至36人，以致核定招生人數較去年少22人外(此因少子化關係，教育部的因應政策)，所以羅高核定班級數仍維持14班，與2018年一樣，無外界謠傳的羅高2019年會少1班的事實。

羅高指出，校方108學年度新課綱自然科部定必修及加深加廣選修課程的規劃如下：1.依新課綱總綱的規定108 學年度新課綱自然科部定必修共規劃12學分，且規定這12學分必須在高1、2上完，其中：（1）物理：2學分。 （2）化學：2學分。（3）生物：2學分。（4） 地球與科學2學分。（5）自然科探究實作（2位跨領域教師協同教學)：4 學分。

2.校方經自然科教學研究會討論後，取得一致的共識是：（1） 高1先修習自然科探究實作4學分，分自然科探究實作A及自然科探究實作B兩種課程，每堂課均由兩位不同領域的自然科教師協同教學，目的是在高1先由探究實作課程，建立學生對自然科的興趣，高2再進行自然學科教學，且該科已列為大學學測必考科目。

（2）高2上在修習物理、化學、生物及地球科學8學分的課程，另高2下校方也有安排物理、化學、生物及地球科學8學分的加深加廣課程，以無縫銜接高3的大學學測。（3）高3校方也有規劃物理8學分、化學8學分、生物 6學分及地球科學2學分的加深加廣課程，以強化自然科學生對大學指定考科的準備。

羅高強調，校方完全依教育部及新課綱總綱的規定規劃，完全無外界所謠傳的事實，在此特別澄清，請2019年應屆的國中學生及家長了解，不要受到有心人士的謠言，而影響到志願選填，最後祝福每位應屆國中學生均能錄取自己心中的理想學校。