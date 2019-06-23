影／為非洲豬瘟、口蹄疫無法退休　農委會的他嘆：想休息了

記者許展溢／台北報導

大陸非洲豬瘟去年8月爆發至今，農委會副主委黃金城時常要向外界說明台灣防疫情況，也因多次直言大陸針對疫情沒吐露實情，被冠上「仇中」字眼，將屆齡退休的他，談到此事無奈說，不值得多回應，只是「想休息了」 ，透露明年5月20日後無論誰執政，都要離開崗位，好好度過餘生。

▲已屆齡退休的黃金城說，想休息了。（圖／記者黃軍瑋攝）

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「這一輩子職業都在農委會」，獸醫學系出身的黃金城民國70年進入家畜衛生試驗所服務，扣除到美國威斯康辛大學進修拿病毒學博士，從沒離開過農委會。3年前接下副主委，是私下許多人口中「農委會少數專業的人之一」。談到「疫病」，黃金城能分享的、想做的太多，如他所說，這項工作「是一生志業」，任務就是要督導傳染病，非常清楚自己的目標。

回想1997年口蹄疫爆發前，黃金城說台灣沒什麼嚴重傳染病，早期畜牧業怎麼養怎麼好賺，隨老百姓跟國外接觸機會愈來愈多，引進新豬種等過程，導致疫病不斷進來。口蹄疫後，牛、羊的疫病也跟著來。

▲回想1997年口蹄疫爆發前，黃金城說台灣沒什麼嚴重傳染病。（圖／資料照）

重要的是「疫苗」，黃金城舉例羊痘99年4月傳出首例，在北、南部擴散，就是用非常短時間研究出疫苗，施打在全國羊隻，將疫情完全控制，當年若沒疫苗，非常有可能現在的羊就變成稀有動物。

黃金城30多年來感悟最深刻的一件事是，傳染病爆發後，靠技術能力在短時間內有效控制住疫情，因「重要疫病總不能一直存在環境，而不去思考怎麼清除」，若病源不清掉，產業在國際競爭性不足，飼養過程育成力不高，對老百姓來說就賺不到錢，成本高同時，不如進口豬、雞來吃，但這樣的事情萬一發生，國家就不像是個國家。

▲黃金城認為，只要科學依據夠，就站得住腳。（圖／記者許展溢攝）

諸多意見、政策不被認同，黃金城捍衛「科學依據」，只要科學依據夠，他認為就站得住腳，自己的理念當然就得堅持，假設依據不夠或沒以科學評估，才有討論餘地。就像面對非洲豬瘟在大陸嚴重擴散，他屢次接受媒體訪問直言該國疫情無法控制，卻被說「過度仇中」，這樣的解讀讓他說出了「都是廢話」和「不可思議」。

▲黃金城評估大陸疫情，卻被批過度仇中。（圖／記者季相儒攝）

黃金城舉例大陸養了4.5億頭豬隻，向世界動物衛生組織（OIE）通報感染養豬場只有100多場，相較越南養了3000多萬頭，已通報2700多場，根本不合理，且評估都是依傳染病概念在講，他反問哪裡仇中了？對負面批評黃金城看很開，他認為在這領域這麼多年，何必去反駁，清楚自己講的每一句都依照對傳染病認識，沒有過度延伸就夠了，外界不實際的話，不值得回應。

農委會諸多政策總是跟政治扯上邊，黃金城感慨以台灣來看「這難免」、「也沒辦法去避免」， 似乎每次遇到選舉這種事就非常明顯，如去年選舉，農委會怎做都不對，會改善？不會。黃金城說下次要選總統也是這樣，一點點小事都會講到什麼都沒做，於是就要跟著屁股去擦。黃金城說，外界督導沒做好是對的，但有時候過分了就不好，如價錢問題，他問怎能拿要淘汰、爛掉的水果來說價格崩跌。

▲黃金城說，一生的職業都在農委會。（圖／記者許展溢攝）

老家在南投的黃金城住在農委會宿舍，有空才回去一趟，今年7月16日屆齡退休，不少人說，農委會少了這位防疫大將，會很頭痛。要準時離開待了30幾年的部會？黃金城笑說，長官說他不能現在跑了，但自己也想好，不管怎樣只做到明年5月20日，到時不管誰執政，都要離開，況且本來就是想要今年離開崗位，現在只好做到滿。

訪問最後，黃金城對記者表示，「我想休息了」，說起在公務體系30幾年的人生後，想要利用接下來的時間過上屬於自己的生活。沒什麼興趣的他，只對台灣的山上情有獨鍾，最想做的就是去爬山。只是他也想著，就算卸下職務，最掛念的仍是口蹄疫、禽流感是否能真的清掉，還有非洲豬瘟不要進來。