「安心掖」替代巴拉刈　農委會：現有存量去化後全面禁用

▲農委會預計明年2月禁用農藥巴拉刈。（圖／Lordcolus攝）

記者崔至雲／台北報導

劇毒農藥巴拉刈停用議題引發各界不同聲音，農委會今（20日）說明，淘汰劇毒農藥是世界趨勢，農委會對於巴拉刈退場政策不變，防檢局也備妥完整輔導配套措施，為了保障農民健康，巴拉刈之使用範圍均有替代藥劑，另外也積極推廣安全有效的除草劑用藥。主任秘書張致盛也說，在現有巴拉刈存量去化後，將其全面禁止販賣及使用，也重申，已公告的禁令時程（明年2月1日)不會改變。

張致盛表示，在全世界淘汰劇毒性農藥的潮流趨勢下，已有77個國家（含歐盟、大陸、韓國、印度、巴西及馬來西亞等）陸續宣布禁、限用巴拉刈，為降低農藥使用風險，農委會自民國60年起迄今已逐步禁用145種農藥，其中自102年起，更陸續禁用30種高危害風險的農藥產品，其中「24%巴拉刈溶液」因不當使用風險高，且已有替代藥劑，故公告自107年2月1日起禁止加工及輸入，並自109年2月1日起禁止販售及使用。

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▲農委會指出，目前已規劃的巴拉刈替代方案，在推廣蔬菜產區使用壬酸產品「安心掖」。（圖／農委會提供）

張致盛強調，巴拉刈農藥雖然便宜好用，但使用不慎或誤食，即會對人體造成嚴重的傷害，農民更是農藥曝露高危險族群，依據衛福部統計，每年造成約200人死亡，且於農業縣市的比率徧高，甚至有高達15%，為保障農民健康及關懷生命，有必要予以禁用。

防檢局局長強調，在除草部分，非耕作農地可使用固殺草及嘉磷塞等作為替代藥劑，柑橘類、茶及水稻亦有多種除草劑可供選擇；紅豆植株乾燥部分，可使用氯酸鈉溶液。另亦可使用免登記植物保護資材壬酸。氯酸鈉及壬酸均為免訂農藥殘留容許量，相對安全。另外，農委會也有小型農機補助實施計畫，割草機等其它農機依實際購價補助1/3為原則。

▲巴拉刈禁用之國家。（圖／農委會提供）

防檢局表示，目前已規劃的巴拉刈替代方案，在推廣蔬菜產區使用壬酸產品「安心掖」，替代巴拉刈，每瓶收取20元代工服務費，每人最高可領取10瓶；另輔導通過紅豆產銷履歷驗證且不使用巴拉刈等落葉劑者，給予紅豆生產業者每公頃1萬元獎勵；種植紅豆施用氯酸鈉落葉劑，補助噴藥工資及藥劑費用，每公頃6,500元。

防檢局進一步說明，為提供農民專業的服務，給予即時正確診斷和指導農民精準合理用藥以及相關植物保護建議，以降低農民生產成本，避免不當使用或誤用產生農產品農藥殘留問題，將持續積極推動植物醫師制度。另對於使用上具有較高風險的農藥，將推動限由受過專業訓練的農藥代噴人員購買及使用，以具有專業技能及完善個人防護措施的人員施藥，確保農藥使用安全。