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社會 社會焦點 保障人權

加強海岸沿線偵蒐打擊不法　海巡首結合空拍無人機夜間出勤

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記者李忠憲／台中報導

海巡署為加強海岸沿線偵蒐，並防範非洲豬瘟入侵國內，中部分署第三岸巡隊22日首度採用空拍無人機夜間陸空並行偵蒐，期許嚇阻不法。岸巡隊表示，將持續嚴格岸際及漁港安全執檢作為，民眾切勿以身試法。

▲▼海巡署中部分署第三岸巡隊首結合空拍無人機夜間偵蒐，加強不法查緝。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲海巡署中部分署第三岸巡隊首結合空拍無人機夜間偵蒐，加強不法查緝。（圖／記者李忠憲翻攝）

海巡署中部分署第三岸巡隊為加強偵蒐強度，22日晚間首度使用開拍無人機執行沿海及漁港夜間空中偵蒐，與漁船進出安檢及沿海道路路檢3組並行，有效擴大臨檢範圍。

▲▼海巡署中部分署第三岸巡隊首結合空拍無人機夜間偵蒐，加強不法查緝。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼海巡署中部分署第三岸巡隊首結合空拍無人機夜間偵蒐，加強不法查緝。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼海巡署中部分署第三岸巡隊首結合空拍無人機夜間偵蒐，加強不法查緝。（圖／記者李忠憲翻攝）

第三岸巡隊表示，本次首度利用無人機夜間偵蒐功能，強化夜間不法情事蒐證，並針對漁港船筏進出安全檢查及沿海岸際可疑人車加強執檢作為，全面杜絕不法分子利用暗夜從事不法本次任務計動員無人機1架、8車、27人實施掃蕩，以陸、空優勢兵力及裝備查緝，期有效嚇阻不法。

另外，國外非洲豬瘟疫情持續擴大，為防範疫情入侵國內，造成民生經濟重大影響，也針對進港船筏檢查是否攜帶豬肉製品列為重點，並加強巡查沿海岸際是否有死亡豬隻漂流狀況，以斷疫情可能進入管道。

第三岸巡隊說；本隊將持續嚴格岸際及漁港安全執檢作為，民眾切勿以身試法，若發現相關違法情事，請立即撥打海巡署「118」服務專線，本隊人員將立即查處。

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關鍵字：無人機,空拍,岸巡,海巡署無人,第三岸巡隊

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