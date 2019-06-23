訪花蓮柯粉贈粽喊「包中」！柯文哲：增廣見聞多交朋友

▲柯文哲夫婦下田實際體驗稻穗收割。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台北市長柯文哲3天2夜花東行23日來到花蓮，上午拜會玉里天主堂、安德啟智中心負責人劉一峰神父後，接著體驗農事割稻，再參拜玉里鎮信仰中心協天宮。數十名柯粉舉著標語牌力挺，甚至遠從洛杉磯返鄉的柯粉特別帶來粽子，希望柯文哲能參選總統「包中」。

柯文哲21～23日3天2夜花東行，最後1天23日來到花蓮，從早上8點半開始將展開1整天的行程，柯文哲一早先前往花蓮玉里天主堂，拜訪來台默默奉獻超過50多年的劉一峰神父（Yves Moal），了解劉神父從賣一捆舊報紙10元開始，開啟資源回收事業，如今教堂的資源回收場，可以安置身心障礙人士就業。2017年獲總統文化獎。劉神父目前持續在玉里協助街友、更生人、弱勢家庭、身心障礙者等社會服務。

▲▼柯文哲參觀無人機噴藥操作情形。

接著柯文哲一行來到玉里鎮拜訪有機稻戶李文煌，並與夫人陳佩琪一起下田體驗收割稻子，柯文哲看著一旁割稻割的很起勁的陳佩琪心疼的説：「不要玩了，我們還是要交給專業的去處理吧」。

柯文哲對農友使用的農業機具相當有興趣，頻頻詢問李文煌關於收割機、無人機噴藥設備的使用情形，李文煌也在現場實際操作無人機向柯文哲說明，並表示，稻穀收割機是買日本的，台灣自己做成本太高；近年開始使用無人機做空中噴藥及耕作的調查工作，比過去節省時間及人力，科技農業是未來的方向。

▲柯粉送上粽子喊「包中」。

柯文哲在現場接受媒體訪問表示，台灣城鄉差距還是很大，像垃圾隨袋徵收的政策，從馬英九時代開始推動隨袋徵收，到現在全台灣也只有雙北市實施，這個政策讓台北市每人、每天垃圾產量最低的地方；另外還有目前在推雙語教育也是一樣，短時間恐怕也很難推動到全台灣去。

柯文哲說，以前當醫生喜歡看創傷數據，當時曾發現花東地區的每十萬人受創死亡率最高，覺得很奇怪為什麼會這樣，這次來到花東實際跑一跑，發現原來在花東台九線還有許多路段只有二線道，很多情形是因為要超車而發生了車禍，應該要做成四線道，就可降低因超車可能造成的車禍意外；另外，像是台北到花蓮、高雄到台東的交通問題，南迴線電氣化、雙軌二線等蘇花改也還有一段還沒做，等都完成了還要看看哪