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中清路當中山高　男飆速111公里遭開單記點扣牌還辯「我才開105」

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▲▼警方將針對12處容易肇事路段加強取締，並呼籲「超速一時，後悔一世」。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲警方在易超速路段會設置移動式雷達照相，圖為示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子深夜開車，將台中中清路當成中山高速公路飆速111公里，遭警方臨時設立的測速照相拍個正著，依法開罰記點並吊扣牌照3個月。林男不服提行政訴訟，除辯說警察沒設警告牌，還拿自己的GPS行車紀錄器稱才開105公里，警方的測速有問題，要求撤銷原處分。但法官認為林男所言沒有憑據，駁回上訴。

判決書指出，第二警分局2018年9月6日晚間11點多在台中市北區中清路一段與天津路一段交叉口，設置臨時測速照相，並在前方100公尺設置警告牌，提醒用路人要減速。豈知，林姓男子竟開著小客車飆速通過，遭儀器拍下。

員警檢查發現，現場最高速限50公里，林男竟開到111公里，嚴重超速61公里，依《道路交通管理處罰條例》開罰8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，吊扣汽車牌照3個月。

林男不服，先向台中地方法院提出行政訴訟遭駁回後又向台中高分院提上訴。他辯稱，他中清路幾乎2天就走1次，該路段沒看到照相機警示牌，半夜時段在此架設臨時照相機，對「一般市民並不合適」。

另外，警方取締速度為111公里，跟他行車紀錄器記錄105公里有明顯落差。他的行車紀錄器是有政府檢驗合格標籤、GPS有記錄坐標、速度時間，再精準儀器也有所謂公差值，他違規是事實，但希望能從105Km/hr至111Km/hr間找到正確速度，讓他再重新裁決。

法官依據警方提供事證，確認現場有設警告牌，而警方使用的雷達測速儀均合格檢驗未過期，林男又無法舉證警方儀器哪裡有問題，最後判林男敗訴，裁判費需自付，不得上訴。

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