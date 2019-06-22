無人機駕駛員入列「職業大典」　陸拚數位化轉型新人才夯

▲大疆Mavic Pro Platinum 無人機。（圖／翻攝自大疆官網）

記者馬叔安／綜合報導

隨著人工智慧、大數據、雲端計算等技術的廣泛運用和發展，大陸不僅在今年將無人機駕駛員與數位化管理師、人工智慧工程技術人員等13個職業列入「國家職業分類大典」，也出現了對相關技術人才的需求。大陸數字經濟智庫高級研究員胡麒牧說，未來成功的商業模式，將更加傾向於以用戶為中心的定製化。

《人民日報》報導，以「紅蜻蜓」集團的轉型為例，過去，供應鏈、生產銷售、會員等各類數據散落在不同系統裡，處於「沉默」狀態，數據分析幾乎為零，現在，其數位化管理師余愛飛的團隊，將企業內部所有數據打通，讓各部門及時掌握企業運行情況，銷售數據指導生產、生產數據指導物流成為可能。

▲人工智慧示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導指出，企業數位化轉型，離不開相關管理人才的支撐，在新興產業領域，人才決定企業核心競爭力和產業鏈發展前景。比如，人工智慧行業，「30萬太少、100萬不多」的薪資評價，充分展現了行業對於人工智慧人才的渴求，騰訊研究院發佈的《2017年全球人工智慧人才白皮書》保守估計，截至2017年10月，大陸人工智慧人才缺口至少在100萬以上。

報導寫道，大陸人社部有關負責人表示，新職業發佈能更好促進職業教育和職業培訓改革。比如，推動專業設置、課程內容改革等，促進職業教育培訓質量提升，實現人才培養培訓與市場需求緊密銜接。