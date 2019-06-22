川普擔心因無人機「送掉150命」　伊朗報復行動前10分喊卡！

▲川普在伊朗報復行動前10分鐘喊停。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美伊關係升溫，美國總統川普對於伊朗無故射下美軍偵察無人機，原本準備展開軍事行動，然而當地21日時卻透露，原本已經準備好的軍事行動，在開打前10分鐘因為一名將軍告知他，將可能損失「150人」，經過思考後認為並不成比例，於是決定喊停。

根據《CNN》報導，川普日前在貼文中指出，伊朗在公海擊落一架美國無人機，美方認為就是挑釁因此在當晚就準備了軍事行動報復，「我們本來已經準備就緒，準備對3個地點進行報復」但就在稍早，原本已經計畫的空襲行動卻出現變數，因為美國最高層國家安全官員和國會領袖在白宮進行一場激烈辯論。

在報復伊朗的軍事活動開始前10分鐘，川普問了一名將軍，這項行動會有多少人可能因此喪命，將軍回答「150人」。川普認為只是為了報復一架「無人機」被擊落卻要造成不成比例的死亡人數，似乎不太合理，於是決定在行動開始前喊停，並表示「報復伊朗不急！｣

此外，川普也在推特上表示，伊朗在中東地區製造動亂，所幸他已經帶領美國退出伊朗核子協議，並且加以制裁。