川普擔心因無人機「送掉150命」　伊朗報復行動前10分喊卡！

▲川普在伊朗報復行動前10分鐘喊停。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美伊關係升溫,美國總統川普對於伊朗無故射下美軍偵察無人機,原本準備展開軍事行動,然而當地21日時卻透露,原本已經準備好的軍事行動,在開打前10分鐘因為一名將軍告知他,將可能損失「150人」,經過思考後認為並不成比例,於是決定喊停。

根據《CNN》報導,川普日前在貼文中指出,伊朗在公海擊落一架美國無人機,美方認為就是挑釁因此在當晚就準備了軍事行動報復,「我們本來已經準備就緒,準備對3個地點進行報復」但就在稍早,原本已經計畫的空襲行動卻出現變數,因為美國最高層國家安全官員和國會領袖在白宮進行一場激烈辯論。

在報復伊朗的軍事活動開始前10分鐘,川普問了一名將軍,這項行動會有多少人可能因此喪命,將軍回答「150人」。川普認為只是為了報復一架「無人機」被擊落卻要造成不成比例的死亡人數,似乎不太合理,於是決定在行動開始前喊停,並表示「報復伊朗不急!」

此外,川普也在推特上表示,伊朗在中東地區製造動亂,所幸他已經帶領美國退出伊朗核子協議,並且加以制裁。

President Obama made a desperate and terrible deal with Iran - Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled.....