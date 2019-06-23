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游盈隆六大理由宣布退出民進黨　「黨的民主傳統已漸漸消失」

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▲民進黨中執會，賴清德支持者場外抗議，台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台灣民意基金會董事長游盈隆23日在臉書宣布「退出民主進步黨」，並提出六點理由說明退出的原因。

游盈隆表示，自1995年2月28日在民進黨中央黨部宣誓加入民進黨，到今天共24年又115天。「我將人生最精華的歲月奉獻給這個黨，無怨無悔」，民進黨在野的時候我加入民進黨，當民進黨二次執政時，選擇離開，瀟灑走一回，符合自己做人的風格，當然，千言萬語也說不完離開的理由，道不盡離別的惆悵，勉強歸納起來有六點，如下：

第一，入黨初衷已實現。我加入民進黨的初衷，是為了早日終結國民黨一黨專政。如今台灣已經歷了三次政黨輪替執政，初衷已實現，應該可以心安理得地離開。

第二，民進黨重返執政，主政者只著墨在一般公共政策的制訂，不重視台灣命運共同體意識的打造、台灣認同的強化、台灣人尊嚴的提升、憲政體制的改造與重建、鞏固與深化民主、全面改善一般老百姓的生活。最近更公然鼓吹「大選是捍衛執政價值」，殊不知執政只是手段，不是目的；執政頂多是工具價值，不是目的價值，更不是民進黨的終極價值。當「維持現狀」成為民進黨執政的核心價值時，這個黨已經變了；當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者。

第三，民進黨重返執政本應大開大闔、大破大立，堅持大是大非，開創台灣歷史新局，造福全民。總統特赦權力的行使是其中重要的一環。但蔡英文總統基於各種站不住腳的理由，拒絕適時特赦陳前總統，讓台灣社會繼續陷入族群撕裂、藍綠不理性對立的舊時代，無法大步向前。

第四，自2008年民進黨下台以來，在蔡英文主席八年領導下，民進黨優良的黨內民主傳統已漸漸消失，不但不分區立委提名全數由黨主席一人決定，連三十位票選中執委選舉也喬到同額選舉，剝奪全國黨代表的選舉權。黨內逐漸定於一尊，合議制已流於形式。

第五，這次黨內總統初選，在蔡陣營堅持下，數度延遲初選時程，改變遊戲規則，破壞初選制度，甚至威脅沒收初選等等驚世駭俗的離譜行徑，在光天化日下徹底摧毀黨的民主價值與公信力。「賴清德是否真的輸了總統初選？」不但是一個巨大的謎團，也是一個無頭公案。我不能眼睜睜看著這些事情發生，卻當作沒看見，我無法承受「我也是鄉愿與邪惡的平庸」的良心折磨。

第六，也是最後，過去這三年，我全力投入一個非營利、非政府、超黨派的公益組織---台灣民意基金會。這個基金會秉持超然專業的精神，「關懷、研究與傳達台灣民意」是這個基金會的宗旨，針對台灣政治、經濟、社會、文化、兩岸重大議題，單純呈現真實民意，是什麼就說是什麼，免費提供不分黨派的社會大眾珍貴的資訊，滿足大眾「知的權利」，大家有目共睹。希望我今天退出民進黨後，可以更提升基金會的社會公信力，去除過去所有不必要的綠色標籤疑慮。

游盈隆說，離別是辛酸的、惆悵的、不得已的，人生本來就是一連串偶然織成的，但，該走的時候還是要走也藉民初徐志摩的新詩「偶然」來寫此時的心境，不過要把句中「你」改成「民主進步黨」：「你我相逢在國民黨威權統治的漫漫長夜，你有你的，我有我的，方向；你記得也好，最好你忘掉，在這交會時互放的光亮！」

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