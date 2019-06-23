台南地震張善政編200億？行政院反駁韓國瑜：烏龍說法...幕僚要用功

▲韓國瑜台中造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜22日在台中造勢上指出，前行政院長張善政曾撥款200億元幫助台南震災，他認為救災不該有政黨之分，但反觀現在行政院對高雄登革熱「幸災樂禍」，對此，行政院官員則表示，韓國瑜根本是烏龍說法，不解他為何要製造假訊息。

對於韓國瑜稱2016年台南大地震行政院撥款200億元一事，行政院官員建議韓國瑜的幕僚準備資料要用功。官員強調，這根本是烏龍說法，2016年2月6日台南震災，行政院核給台南32.7億元，而張善政曾提出的列200億「安家固園計畫」改善土壤液化問題，是僅止於構想階段。

行政院官員表示，台南市府在災後重建經費上，是以社會善款為主，並沒有所謂中央撥款200億給台南震災的事情。其實在韓國瑜上台前Google一下，都可以查到是被踢爆過的烏龍說法，實在不解韓國瑜為何會把錯誤說法又在造勢台上做不實傳播，製造假訊息。

另外，在高雄市登革熱防治經費方面，行政院官員也表示，今年中央已提供高雄市例行性登革熱防治補助費861萬元，並於跨部會蚊媒會議中提醒高雄市若有額外經費需求請提報防治計畫申請。在6月14日週五晚間收到高雄市來函申請補助，衛福部週末加班審核計畫，18日報行政院，行政院就隨即於19日核定補助5318億全數照准。