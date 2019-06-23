近30年最嚴重大火！新加坡石油氣廠爆炸狂竄黑煙　陸籍員工1死2傷

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新加坡一座石油氣廠21日傍晚驚傳爆炸起火，火勢迅速蔓延，相當猛烈，加上陣陣濃煙不斷從建築物內竄出，導致消防隊花費超過6小時，才終於將大火撲滅，被當局稱為近30幾年來，當地發生最嚴重的火災意外。整起事故造成員工1死2傷，經中國駐新加坡大使館證實，3人均為中國籍。

綜合外媒報導，這起火災事故發生在當天傍晚5點半左右，位於裕廊西地區（Jurong West）惹蘭布羅路（Jalan Buroh）、優聯能源集團旗下的一間液化石油煤氣工廠「Summit Gas Systems 」。工人在準備為石油氣桶加氣的過程中，突然起火，附近好幾百個石油氣桶就這樣陸續爆炸，並竄出大量濃煙，猛烈火勢迅速蔓延，火場範圍馬上就蔓延至2個足球場大。

當局接獲報案後，立刻動員120名消防員及35輛消防車，並出動7支高壓水槍協助救火，終於在2個半小時後控制住火勢，並在火災發生長達6小時後將大火撲滅。

▲ 新加坡工廠爆炸起火，竄出濃濃黑煙 。（圖／翻攝自Sathishkumar推特）

整起火災導致1名43歲中國籍員工死亡、2名中國籍員工受傷。在送醫治療後，目前其中1名傷者已經在22日出院，另1名傷者的情況也已經穩定，等待後續觀察無虞後，就可以出院。

警方表示，關於起火的原因，目前都還在調查當中，不過幸運的是，工廠內部還有兩個大約60公噸大的石油氣缸，在當時都沒有受到火災波及，因此才沒有造成更嚴重的傷害。

優聯能源集團事後回應，他們將會針對死者家屬及傷者進行相關賠償，也將會重新檢查工地安全，找出安全上的疏失。至於公司的煤氣供應狀況，並不會受到事故影響而暫停。