費城煉油廠凌晨大火「5人受傷」　爆炸嚇壞居民：100公里外都有感

▲費城煉油廠大火,造成5人受傷。圖為受到抑制後的火勢。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國費城(Philadelphia)一處煉油廠21日上午發生嚴重火警,期間伴隨著幾次爆炸,目前火勢已經被控制住。此次事件造成5人受傷,初步判斷起火點為一大桶的丁烷,火勢之大逼得當地居民必須就地掩蔽數小時,目前全案正進一步調查中,而汽油價格也因此上漲。

綜合外電報導,燒毀的煉油廠已有150年的歷史,是東岸最大煉油集團「費城能源解決方案」(Philadelphia Energy Solutions)旗下的一座廠房。起火時間約在21日凌晨4點,隨後火勢擴大在暗夜中照亮天際,更造成數次爆炸;附近一名居民表示,爆炸威力大到南紐澤西州人家家中懸掛在牆上的照片都能被撼動。

#BREAKING: WATCH the moment an explosion, massive flames engulfed the Philadelphia Energy Solutions refinery in Southwest Philadelphia. We're LIVE on @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/MJ4gRoMD0n