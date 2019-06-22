費城煉油廠凌晨大火「5人受傷」　爆炸嚇壞居民：100公里外都有感

▲費城煉油廠大火，造成5人受傷。圖為受到抑制後的火勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國費城（Philadelphia）一處煉油廠21日上午發生嚴重火警，期間伴隨著幾次爆炸，目前火勢已經被控制住。此次事件造成5人受傷，初步判斷起火點為一大桶的丁烷，火勢之大逼得當地居民必須就地掩蔽數小時，目前全案正進一步調查中，而汽油價格也因此上漲。

綜合外電報導，燒毀的煉油廠已有150年的歷史，是東岸最大煉油集團「費城能源解決方案」（Philadelphia Energy Solutions）旗下的一座廠房。起火時間約在21日凌晨4點，隨後火勢擴大在暗夜中照亮天際，更造成數次爆炸；附近一名居民表示，爆炸威力大到南紐澤西州人家家中懸掛在牆上的照片都能被撼動。

#BREAKING: WATCH the moment an explosion, massive flames engulfed the Philadelphia Energy Solutions refinery in Southwest Philadelphia. We're LIVE on @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/MJ4gRoMD0n — Christine Mattson (@ChristneMattson) June 21, 2019







最初尚未能確定起火原因，費城消防隊員墨菲（Craig Murphy）表示當消防隊趕到時，「費城能源解決方案」的內部消防隊已經在進行滅火工作；他在記者會上表示，起火點初步判定為一大桶的丁烷，消防人員正在幫助煉油廠抑制火災蔓延，但未提及觸發原因。煉油集團發言人柯莉（Cherice Corley）稍後在聲明中說，火勢由鐵桶裡的丁烷開始蔓延，烷基化裝置上有三次主要爆炸，大部分燃燒物質為丙烷；她指出，事件造成5人受到輕傷，但在送醫後已經沒有大礙。

根據《美聯社》報導，這已經是該煉油廠一個月內的第二次火警。該煉油廠於19世紀，南北戰爭結束後一年（1866年）開始運作，2018年底申請破產並轉移給「費城能源解決方案公司」營運，如今每天處理33.5萬桶原油，並加工生產汽油、柴油、噴氣燃料及其他石化產品。